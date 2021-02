Egedal præget af mindst vold i hele regionen

Målt på antallet af voldsanmeldelser i 2019 er Egedal Kommune fredeligste kommune i hele Region Hovedstaden. I en pressemeddelelse glæder Egedal Kommune sig over, at kommune ligger alene på førstepladsen i regionen, og på landsplan rykker kommunen op på en ottendeplads og dermed i Danmarks Top 10 over kommuner med færrest voldsanmeldelser.

»Fra 2018 til 2019 hoppede Egedal ifølge Danmarks Statistik fra en 11 plads til en 8. plads over antal anmeldte voldsforbrydelser i Danmark. For hver 1000 borger over 15 år, har der i 2019 været 2,7 anmeldelser om vold. Landsgennemsnittet er med 5,6 anmeldelser pr. 1000 borger, mere end dobbelt så stort.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne være en kommune hvor borgerne kan færdes trygt, og hvor børn, voksne og ældre ikke skal være bange for at blive udsat for vold. Vi vil gerne give borgerne en tryg hverdag gennem nærvær og tætte bysamfund. Vi har et tæt samarbejde med politiet om en række kriminalpræventive indsatser. Blandt andet om at skabe nærvær og fællesskaber på tværs af de unge. Det er dét, vi nu ser resultatet af. Vi har rigtig meget at byde på I Egedal, derfor glæder det mig at vores borgere kan føle sig trygge, siger han i pressemeddelelsen.