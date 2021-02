Egedal på jobjagt: Podere søges til kviktests

Regn med at jobbet bliver i en "kort, intens periode", lyder det fra kommunen

"Vi har brug for din hjælp til at holde Egedal åbent".

Med de ord er Egedal Kommune gået på jobjagt, for at finde podere til Covid-19-tests.

Baggrunden er, at Egedal Kommune får ansvar for at gennemføre kviktest indenfor egen kommune. Derfor kan man nu læggetbillet ind på jobbet som poder i Egedal.