Egedal opsiger fire aftaler med KMD efter klagesag

Egedal - 11. september 2020 kl. 15:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Egedal Kommune opsiger fire aftaler med KMD A/S, efter at Klagenævnet har givet EG A/S medhold i en klage og pålagt kommunen at opsige en kontrakt med KMD på et nyt løn- og personalesystem.

- Vi er ikke enige i nævnets vurdering af sagens beviser, men ud fra en nøgtern vurdering, giver det ikke mening at gå videre med sagen, da yderligere juridiske spidsfindigheder, jo ikke bringer os tættere på den sammenhængende IT understøttelse af vores ressourcestyring, som kommunen ønsker, udtaler centerchef i Egedal Kommune Mikkel Solgaard i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Kommunen indgik tilbage i februar fire kontrakter med KMD A/S, der til sammen løftede kommunens behov for en sammenhængende IT løsning indenfor ressourcestyringen på tværs af organisationen. Klagenævnets kendelse betyder isoleret set, at kommunen skal genudbyde en IT løsning, der understøtter kommunens løn-og personaleadministration.

- Lønsystemet er en central del af kommunens samledes ressourcestyring. Det giver derfor ikke mening, at udbyde denne del for sig selv, siger Mikkel Solgaard.

Derfor har kommunen valgt at opsige de tre øvrige kontrakter med KMD A/S, for at kunne foretage et samlet genudbud af den sammenhængende ressourcestyrings løsning, som kommunen efterspørger.

- Selv om vi i princippet godt kunne fortsætte samarbejdet med KMD A/S, kan vi se, at der synes at være en endog meget stor interesse i Egedals kontraktforhold, så derfor tilrettelægger vi nu et genudbud med henblik på, at alle aktører vil kunne afgive tilbud, slutter Mikkel Solgaard.

Kommunen forventer at genudbuddet offentliggøres den 1. oktober med kontraktstart omkring årsskiftet.