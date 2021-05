Se billedserie Ballerup Kommune har udarbejdet en helhedsplan for sit byudviklingsområde i Kildedal og sendt den i høring. Illustration: Werk Arkitekter

Egedal også på vej med planer for Kildedal

Ballerup Kommune har netop sendt deres byudviklingsplan for Kildedal i høring

Egedal - 10. maj 2021 kl. 09:05 Kontakt redaktionen

Ballerup Kommune har udarbejdet en helhedsplan for sit byudviklingsområde i Kildedal ved Kildedal Station og sendt den i høring.

Da området for helhedsplanen grænser op til Egedal Kommune vil Egedalborgere, som bor helt tæt på området få tilsendt et brev med information om høringen.

Egedal Kommune har tidligere arbejdet tæt sammen med Ballerup Kommune om at udarbejde en strukturanalyse, som viser de første skitser til, hvordan man kan forvente at området kommer til at udvikle sig.

Da kommunerne ligger tæt forbundet, og når Kildedal er fuldt udviklet, vil området i Kildedal opleves som et samlet område med Kildedal Station som transportknudepunkt.

Byråd drøfter vision Egedal Kommune er også i gang med at udvikle kommunens byudviklingsområder såvel syd og nord for Ballerups byudviklingsområde.

Egedal Byråd har i løbet af det seneste halve år drøftet en ny vision for udviklingen af Kildedal Nord området og går i gang med udviklingsplanen for Kildedal Syd i efteråret.

Om Ballerup Kommunes helhedsplan skriver kommunen selv i en pressemeddelelse:

"Målsætningen for Kildedal er at skabe en ny, unik by, hvor beboere, virksomhedernes ansatte og andre brugere lever, arbejder og opholder sig side om side. Det skal være med til at skabe liv, synergi og fællesskaber på tværs. Første spadestik forventes i 2023, og området forventes udviklet over en periode på 10 til 15 år med en etapeinddeling."

Ballerup Kommune forventer, at høringsperioden afsluttes 30. juni. Inden da er der planlagt et borgermøde 3. juni, hvor alle kan deltage, skriver de i pressemeddelelsen. jesl

