Tre, der ser frem til et samarbejde om fortiden. Fra v. Charlotte Haagendrup (Kons.), Karsten Søndergaard (V) og Morten Thomsen Højsgaard fra ROMU.

Egedal og museum indgår 'historisk' samarbejde

Museums-organisationen ROMU og kommunen har indgået en aftale om formidling af fortiden

Egedal - 09. marts 2021 kl. 13:06 Kontakt redaktionen

Formidling af fortiden er i fokus i ny aftale mellem museumsorganisationen ROMU og Egedal Kommune. Aftalen betyder, at ROMU skal føre arkivalsk kontrol med Egedals fortid og sætte den i spil over for de nye generationer.

ROMU udspringer af Roskilde Museum og har i dag 10 museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og organisationen har her i 2021 fået det samlede, lovafledte, kulturhistoriske ansvar i Egedal Kommune. Museumsorganisationen skal i henhold til museumsloven foretage arkivalsk kontrol forud for nye byggesager for at sikre eventuelle væsentlige bevaringsværdier for eftertiden.

Det betyder med andre ord, at for hver gang Egedal Kommune sætter entreprenører i gang, skal ROMU høres.

Veksø-hjelme "Jeg er rigtig glad for den nye aftale med ROMU, som jeg er sikker på vil sætte vores fortid i spil, for i aftalen lægger vi vægt på formidling til vores borgere, og det er ROMU rigtig skrappe til", siger borgmester Karsten Søndergaard i en fælles pressemeddelelse fra ROMU og Egedal Kommune.

"Vi er i en spændende tid lige nu. For Egedal har godt gang i byggeriet, så vi får rig lejlighed til at kigge ned i fortiden. Og der er gode muligheder for, at vi kan finde noget spændende, for der har været livlig aktivitet i området her, også i fortiden. Samtidig er forholdene i undergrunden gunstige, så der er gode chancer for, at levn fra fortiden er velbevarede. Drømmen er selvfølgelig at finde de næste Veksø-hjelme - eller noget der kan lægges til den historie", siger Morten Thomsen Højsgaard, direktør for ROMU.

"I oldtiden gik her mennesker rundt lige som os. De var også en del af et fællesskab med drømme og frygt som os, de oplevede også epidemier og kom ud på den anden side", siger Morten Thomsen Højsgaard.

Og det er netop den historie, som ROMU gerne vil sætte i spil med tre årlige offentlige arrangementer for Egedals borgere og med mere kommunikation om vores fælles fortid.

Fokus på frivillige Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal kommune, glæder sig også til samarbejdet:

"Med ROMU får vi en rigtig dygtig samarbejdspartner, der har vist, at de forstår, hvor vigtige de frivillige historiske foreninger i Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke er for os og for det historiske arbejde. ROMU vil samarbejde med foreningerne og inviterer ind i deres netværk af frivillige. Det tror jeg vil være til stor glæde og gavn for vores frivillige."

Slots-og kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen, og det museale ansvar vil træde i kraft her i 2021. Opgaven lå tidligere hos Kroppedal Museum.

