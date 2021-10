"Vi er så fokuseret på at lykkes med den her klimaopgave. At blive en del af DK2020-samarbejdet, betyder, at vi kan få certificeret vores klimahandlingsplan og lagt et yderligere fokus på klimahandling," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Arkivfoto

Egedal med i ambitiøst klimaprojekt

På byrådsmødet i juni 2021 blev det besluttet at Egedal skulle ansøge om at blive en del af det landsdækkende DK2020.

Nu er Egedal Kommune blevet udvalgt som deltager og er klar til at tage arbejdshandskerne på og komme i gang. Og i løbet af det næste 1 ½ år skal Kommune, udarbejde en såkaldt DK2020 klimaplan ligesom 29 andre danske kommuner.

DK2020 er et landsdækkende projekt, som går ud på, at alle kommuner i Danmark skal have en plan for, hvordan kommunen bliver klimaneutral og klimatilpasset i 2050. Egedal Kommune er allerede aktiv på mange fronter for at spare energi og skære ned på drivhusgasudslippet, men med DK2020 klimaplanen kommer kommunen op i et nyt gear.

Klimaplanen skal i høj grad også handle om borgere og virksomheder i kommunen, som skal inddrages og bidrage gennem projektet.

"Vi er så fokuseret på at lykkes med den her klimaopgave. At blive en del af DK2020-samarbejdet, betyder, at vi kan få certificeret vores klimahandlingsplan og lagt et yderligere fokus på klimahandling. Borgerinddragelse er et stort tema for mig, og noget af det vi vil lægge ekstra vægt på i vores DK2020-plan er, at inddrage borgerne. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal videre i klimaindsatsen, skal vi længere ud end det kommunen direkte kan påvirke. Det handler også om vores forbrugsvaner, om vi køber klimavenligt ind og om vi tager til Bornholm eller Bali. Det er rigtig svært at påvirke, men vigtigt at komme i gang med at tale om, også kommunalt. Vi er allerede godt i gang i de kommunale kantiner og i skole-undervisningen, så vi har nogle erfaringer at bygge på i forhold til, hvordan vi arbejder med forbrug og vaner, siger Egedals Borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.