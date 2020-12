Pædagogerne i Egedal er alle blevet udstyret med flyverdragter, for at styrke udelivet i forbindelse med corona. Foto: Egedal Kommune

Egedal klæder ansatte i institutioner på med flyverdragter

Egedal - 01. december 2020 kl. 14:37

Udelivet i Egedal Kommunes daginstitioner og skolefritidsordninger er blomstret op under corona-krisen, og nu har Egedal Kommune klædt sine faste pædagoger og medhjælpere på med flyverdragter, så de også kan holde varmen, mens børnene leger udenfor.

- Vi ser mange positive effekter af det voksende udeliv for Egedals børn, og det vil vi rigtig gerne holde fast i. Med en god flyverdragt bliver det nemmere for medarbejderne at sidde i en våd sandkasse eller gå på opdagelse med børnene i en mudret skov, forklarer centerchef for Skole og Dagtilbud Lone Kvist i en pressemeddelelse.

I Egedal har SFO-pædagog og tillidsrepræsentant Pia Posborg i efteråret via BUPL rejst ønsket om varmt udetøj til det pædagogiske personale for bedre at kunne imødekomme corona-tiltaget om at være mest muligt udenfor. Det ønske imødekommer kommunen nu med i alt 695 indkøbte flyverdragter.

- Både som tillidsrepræsentant og som medarbejder er jeg super glad for, at Egedal Kommune som arbejdsgiver lytter til vores efterspørgsel på varmt udetøj. Det kommer både medarbejdere og børn til gode, siger Pia Posborg i pressemeddelelsen.

De første tilbagemeldinger fra institutionerne lyder på, at flyverdragterne giver stor bevægelsesfrihed og er »vildt behagelige« at have på, oplyser kommunen. De er leveret af Specialbutikken, som kommunen arbejder på at få en fast aftale med.