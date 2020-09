Egedal Kommunes smittetal er nu over 20 pr. 100.000 indbyggere, så kommunen er i rød zone. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Egedal i rød zone efter nye smittetal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal i rød zone efter nye smittetal

Egedal - 10. september 2020 kl. 18:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune har nu så mange smittede med Covid-19, at kommunen er rykket ind i myndighedernes røde zone med 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

»Torsdag nåede smittetallet i Egedal op på 10 personer i løbet af de seneste syv dage. Det svarer til 23,1 smittede per 100.000 indbyggere, og dermed er kommunen desværre rykket ind i sundhedsmyndighedernes røde smittekategori.«, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

»Helt konkret betyder dette, at de tiltag, der gælder for kommunerne i den røde smittekategori, nu også er gældende i Egedal. Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 personer, åbningstiden for restauranter og cafeer begrænses til klokken 24.00, og borgere og erhvervsdrivende opfordres til om muligt at undgå offentlige transportmidler, begrænse trængslen ved indkøb, og endelig til at man i videst muligt omfang arbejder hjemmefra.«skriver den.

Ifølge kommunen anbefaler Sundhedsmyndighederne indtil videre ikke, at der iværksættes yderligere tiltag i Egedal Kommune udover de mange forholdsregler og tiltag, der i forvejen er på skoler, i dagtilbud, plejehjem, fritidstilbud og øvrige kommunale institutioner for at forebygge smitte.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) er bekymret over udviklingen, og opfordrer alle til at gøre en ekstra indsats for at begrænse smitten:

- Stigningen i antallet af smittede bør få os alle til at være ekstra opmærksomme på de hygiejneråd, vi gennem de seneste måneder har lært. Det gælder både privat og på arbejdspladsen - til hverdag og ved mere festlige lejligheder. Det ser ud til at smitten nu særligt sker blandt børn og unge - så det har vi selvfølgelig særlig fokus på i vores skoler og daginstitutioner, og i vores kommunikation til vores unge borgere, siger han i pressemeddelelsen.