Egedal i fint klimaselskab

Egedal - 30. oktober 2020 kl. 09:04

Af Annemette Ross Jensen

På tirsdag bliver Egedal Kommune Danmarks 11. klimapluskommune. Den dag underskriver Egedal Kommunes borgmester Karsten Søndergaard (V) en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, der har udråbt Egedal til at være det nyeste medlem af den eksklusive klub.

Egedal Kommune har været klimakommune siden 2008, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra egne bygninger og transport med to procent om året.

Men kommunen har formået at levere en reduktion i gennemsnit pr. år på hele 3,6 procent, og indfrier samtidig to ud af de seks initiativer, som Danmarks Naturfredningsforening har stillet op for at blive klimapluskommunen nemlig »Ansvarlig kommune« og »Global Covenant of Mayors«.

- Vi er en ansvarlig kommune, og vi må gå forrest i klimakampen og vise det gode eksempel, hvis vi gerne vil have at borgerne også ændrer adfærd. Klimakampen er en af de vigtigste opgaver, vi som samfund skal leve op til og skal tage på os. Det må dog aldrig gå ud over kerneopgaven, med at yde en god velfærd til borgerne. Derfor er jeg også ekstra glad for, at vi næsten har fordoblet den planlagte CO2-reduktion på to procent, samtidig med at vi har forbedret vores velfærd, siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Sebastian Jonshøj vicepræsident for Danmarks Naturfredningsforening fremhæver, at Egedal Kommune kommer i eksklusivt selskab med de 10 andre klimapuskommuner.

- Og jeg synes, det er et vigtigt signal at sende til jeres borgere, at der ikke investeres kommunale kroner i selskaber der opererer med kul, olie og gas, siger han i pressemeddelelse.

Selv om Egedal Kommuner lever op til initiativerne »Ansvarlig kommune« og »Global Covenant of Mayors«, mangler kommunen stadig at opfylde initiativerne energirenoveringer, klimatilpasning, indkøb og økologi.