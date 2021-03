Der bygges meget i Egedal Kommune, og både virksomheder og borgere kan glæde sig over en sagsbehandlingstid i byggesager under både landsgennemsnittet og servicemålene. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Egedal har styr på byggesager

Egedal - 09. marts 2021 kl. 05:41 Af Annemette Ross Jensen

I Egedal Kommune er der styr på byggesagerne. Det fremgår af en statistik fra KL (Kommmunernes Landsforening, red.) om kommunernes håndtering af byggesager under corona-krisen fra 1. januar til 31. december 2020.

Kommunen holder sig under servicemålene for behandlingstid, og er på alle parametre bedre end landsgennemsnittet, konstaterer kommunen i en pressemeddelelse.

Servicemålene for Industri- og lagerbygninger ligger på 50 dage, og mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på landsplan var 64 dage, lå Egedal Kommune på 34 dage i snit. Servicemålet for Etagebyggeri Erhverv er på 55 dage, og her lå Egedal kommune i gennemsnit på 47 dage - hele 30 dage under landsgennemsnittet på 77 dage. På Etagebyggeri Bolig er servicemålet 60 dage, og også her lå Egedal Kommune med et snit på 41 dage langt under landsgennemsnittet på 84.

Også almindelige borgere der eksempelvis har søgt om byggetilladelse til et hus eller simple konstruktioner som en garage har kunnet glæde sig over sagsbehandlingstider under servicemålene og landsgennemsnittet.

Servicemålene for sagsbehandlingstiderne for både simple konstruktioner og enfamilieshuse er 40 dage, og mens landsgennemsnittet for simple konstruktioner i 2020 var på 43 dage og for enfamilieshuse 45 dage, så lå sagsbehandlingstiden helt nede på henholdsvis 32 dage for simple konstruktioner og 31 dage for enfamilieshuse i Egedal Kommune.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) er ikke i tvivl om, hvorfor Egedal har klaret sig så godt.

- Stor ros til medarbejdernes arbejde. Vores medarbejdere har hele dette corona-år har været flittige og gode til at holde motivationen. De er strukturerede, og overholder de sagsbehandlingstider, vi har aftalt. Der er god sparring i medarbejdergruppen, som gør at det er nemt at sikre ens sagsbehandling og træffe afgørelser, samtidig med at der fortsat er fokus på dialog og kvalitet. Det er virkelig godt gået, siger han i pressemeddelelsen.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) understreger, at det ikke kun er virksomhederne, men også borgerne, der har glæde af kommunens fokus på sagsbehandlingstiderne.

- Og jeg hører fra administrationen, at både borgere og virksomheder har leveret en højere kvalitet i ansøgningsmaterialet. Det betyder jo, at sagsbehandlerne hurtigere kan komme frem til et resultat til gavn for borgere og virksomheder. Det betyder rigtig meget for mig, at vi kan levere en god og nem service for alle, siger han i pressemeddelelsen.

Formand en for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) konstaterer, at statistikken fra KL underbygger det spring, Egedal Kommunen tog som erhvervsvenlig kommune sidste år. Her gav Dansk Byggeri gav Egedal Komune titlen som Årets Højdespringer med et hop på 42 pladser fra nr. 57 i 2019 til nummer 15 på landsplan i 2020. I Region Hovedstaden ligger Egedal Kommune nu på andenpladsen.

- Det betyder, at jeg kan sætte flueben ved, at vi er på rette vej. Det er jeg enormt stolt af. Forudsætningen for at kunne levere en god velfærd og service er, at vores erhvervsliv også har det godt. Den her statistik, sætter en tyk streg under det, mener Charlotte Haagendrup.