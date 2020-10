Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Egedal garanterer job til ledige, der bliver So-Su'er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal garanterer job til ledige, der bliver So-Su'er

Egedal - 02. oktober 2020 kl. 13:36 Kontakt redaktionen

Mange har mistet deres job under Corona-krisen, og Egedal Kommunen rækker nu en særligt hjælpende hånd til for eksempel receptionister, stewardesser, kokke, tjenere og andre, der har mistet deres job under krisen. Under overskriften »Brancheskift - introduktion til SOSU - uddannelserne« vil kommunen vil præsentere dem for jobbet som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, og hvis de vælger at tage uddannelsen giver kommunen dem en jobgaranti.

- Ligesom i andre kommuner, har en del borgere i Egedal mistet deres job under coronakrisen. Dem vil vi rigtig gerne hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Vi ved, at de kommende år byder på udfordringer med at rekruttere personale på social- og sundhedsområdet. Social- og sundhedsansatte har aldrig været så eftertragtede, som de er nu. Så den her løsning er både win-win for de ledige og win-win for kommunen. Derfor vil vi garantere, at dé ledige der tager uddannelsen, efterfølgende får et job her i Egedal, siger Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

På introduktionsmødet den 5. oktober er det Egedals borgmester, Karsten Søndergaard, der byder velkommen.

- Måske bliver det for nogle et velkommen til et helt nyt kapitel i deres liv. For andre, er det måske velkommen til en smagsprøve på noget de ikke kender noget til. Uanset hvad man får ud af mødet, så garanterer jeg, at dé ledige der tager en uddannelse, dé får et job i Egedal Kommune, siger nan i pressemeddelelsen.

På intromødet vil undervisere fra SOSU-uddannelsen fortælle om, hvordan man som social- og sundhedshjælper skaber sammenhæng og livskvalitet hos ældre og syge. Og hvordan man som social og sundhedsassistent sikrer, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet - hele vejen igennem.

»På mødet vil der blive vist ultrakorte film fra virkeligheden i Egedal - blandt andet fra en hjemmeplejegruppe i Ølstykke og et top-moderne plejecenter midt i Egedal By, ligesom nuværende elever vil stå klar til at tegne og fortælle om, hvorfor de har valgt at skifte branche og gå ind i SOSU-branchen.På mødet får man også klare svar om forsørgelsesmuligheder under og efter uddannelsen. Eksempelvis om man kan få voksenelevløn. De helt rigtige folk på området står til rådighed med alle svarene. Og det vil være muligt at blive skrevet op til at lave en aftale om uddannelsesstart allerede på selve dagen den 5. oktober.«, fremgår det.