Egedal er kåret til Danmarks bedste kommune

Egedal - 15. april 2021 kl. 08:48 Kontakt redaktionen

Med datatræk fra blandt andet statistikbanken har lejeboligportalen Findboliger.dk kåret Egedal Kommune til Danmarks bedste.

»Tryghed, sikkerhed, høj indkomst, ligestilling og fantastisk natur og miljø. Det er blot nogle af de parametre, som Egedal scorer højt på i en undersøgelse fra Findboliger.dk. Lejeboligportalen Findboliger.dk har rangeret alle danske kommuner ud fra kriterier som miljø, familieliv, indkomst og uddannelse, på baggrund af tilgængelig data i Statistikbanken, for at finde »Danmarks bedste kommune«, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Scoren er baseret på indekstal, hvor flere af kategorierne er vurderet og udregnet på baggrund af adskillige parametre og datasæt. Kommunerne er rangeret ud fra en score fra 1-10, hvor 1 er dårligt og 10 er bedst, fremgår det.

»Indekset rangerer 95 danske kommuner på baggrund af ni forskellige faktorer, og her ligger Egedal på en klar 1. plads med et gennemsnit på 8.0 efterfulgt af Favrskov og Gentofte med henholdsvis 7,57 og 7,54. I bunden af kvalitetsindekset ligger Lolland, Brøndby og Guldborgsund.«, oplyser kommunen.

- Det er jeg rigtig stolt af. Vi høster nu frugten af, at byrådet har besluttet, at borgerne i Egedal, skal have verdens bedste hverdag. Egedal er også I høj grad begunstiget af, at have nogle stærke borgere, som er meget engageret i lokalsamfundet. Folk har gode indkomster og høj uddannelse, og vi er en kommune i konstant vækst, både når det gælder tilflytning, og når det gælder nybyggeri. Og så har vi noget af Danmarks bedste natur, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) i pressemeddelelsen.

Den fremhæver, at Egedal Kommune gør særligt meget ud af naturen med blandt andet kampagnen »Vild med Egedal«, og den scorer også højt på få trafikuheld, lav kriminalitet, høj beskæftigelse samt sunde og veluddannede borgere.

Og der er plads til flere i de nye bydel Egedal By i kommunen, der scorer 6,0 på priserne for en bolig, så selv om priserne også her som i andre steder i hovedstadsområdet er på vej op, så er de stadig til at betale for almindeligt lønnede.

- Vi er altså stadig en af de kommuner tæt på København, hvor en nyuddannet sygeplejerske og politibetjent sagtens kan købe en villa med en dejlig have til. Og så får man præcis den samme skønne natur som i mange kommuner, hvor priserne for længst er utilnærmelige for almindelige mennesker, siger Karsten Søndergaard.

Interessserede kan læse mere på https://findboliger.dk/blog/danmarks-bedste-kommune.