Egedal blomstrer men det koster

Egedal - 28. juni 2021 kl. 05:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Det spirer og gror i Egedal Kommune, og det er ikke bare i rundkørsler og grøftekanter, der er god vækst. Det er der også flere stelder i kommunen, hvor nye boliger skyder op i blandt andet Egedal By og Smørum.

Men udgifterne vokser også, så hvor sidste års budget blev betegnet som historisk godt, så var der anderledes alvorlige miner, da byrådspolitikere mødtes med Hoved-med, centerchefer, formænd for partierne,direktionen og ansatte fra økonomiafdelingen til budgetseminar fredag eftermiddag.

- Jeg vil helst ikke være partykiller, men der er ingen tvivl om, at det ikke er det nemmeste budget, vi skal i gang med. Og så ovenikøbet i et valgår. Det er lidt tarveligt, sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) som et signal om, at det måske ikke er til dette budget, at byrådspolitikerne skal komme med en masse ønsker.

Derefter overlod han ordet til kommunaldirektør Christine Brochdorf, der sammenlignede det kommunale budget med de puslespil, det er blevet så populært at lægge i Coronatiden.

- Når vi skal lave et kommual budget, skal vi også lægge et puslespil med rigtigt mange brikker, så det kan være lidt unfair, at andre lægger hjørnerne og rammerne, sagde hun.

Hun fortalte, at administrationen altid vil aflevere et budget i balance, og til dette budget er den ikke gået efter af finde en masse besparelser.

- Administrationen trænger til ro efter halvandet år med Corona, og fordi der er en ting i november, hvor det ikke er rart at gå ud med, sagde hun med adresse til kommunalvalget.

Men der er pres på servicerammen, fordi kommunen får flere børn og flere udgifter til ældre og det specialiserede området, og KL's økonomiaftale med regeringen hjalp ikke meget.

Endnu er der dog nogle ubekendte som for eksempel udligningen, der først kendes, når byrådet mødes igen den 27. august, og borgmesteren har holdt 1:1 møder med partierne, forklarede hun.

Kommunens økonomichef Rasmus Brask gennemgik de mange tal, der er kendt indtil nu, og opfordrede blandt andet byrådet til at overveje, om det vil lave en ekstraordinær indbetaling til feriefonden, der kan forbedre kommunens økonomi i en længere årrække.

Og da økomiaftalen ikke har påvirket kommunens økonomi i den retning, den ønsker, mener han, at Egedal skal prøve at skaffe penge et andet sted.

- Vi er nødt til at se, om vi kan få mere på servicerammen. Vi er ikke en gennemsnitskommune i år, sagde han, og det blev bakket op af Ib Sørensen (S).

Rasmus Brask pegede også på muligheden for at søge om at sætte skatten op. Ansøgningen skal sendes midt i august, inden byrådet mødes om budgettet igen, så økonomichefen opfordrede partierne til at vende det med borgmesteren.

- Der skal være flertal for det. Ellers søger vi ikke, sagde han.

Jens Skov (SF) syntes, at Egedal Kommune skal søge, uanset om den vil bruge det eller ej, idet han påpegede, at Hillerød Kommune både søger om lov til at sætte skatten op og søger lånepuljer uden at bruge det.

- Der sker ikke noget ved at søge, sagde han, men det var Rasmus Brask ikke enig i.

- Hvis vi får lov, er der andre kommuner, der ikke kan få lov, forklarede økonomichefen, der konkluderede, at servicerammen er presset, selv om der stadig er en masse usikkerheder.

- Det her er en early warning, fastslog han.

Bagefter fortalte By- og Erhvervsdirektør Sune Schou om realiseringen af investeringsplanen til 1,2 millarder.

- Budget og forventet forbrug falder sammen, sagde han, omend han fortalte, at kommunen vil bruge mere på Søhøjskolen i Ølstykke i år og næste år, men til gengæld mindre i årene efter.

Arbejdet med at projektere og planlægge renoveringen af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum er også i gang.

- Begge skoler står færdige i sommeren 2024, bebudede han.

Kommunen har også analyseret mulighederne for en eventuel Ny Lærkeskole, men den er ikke lagt ind i investeringsplanen.

- Det er i en helt anden liga, at finde midler til det, men det kommer vi ind på senere, sagde Sune Schou.

Det fik pressen og Hoved-med nemlig ikke lov til at blive og høre om, og borgmesteren forklarede, at det er fordi, byrådet skal orienteres først.