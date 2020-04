Egedal Kommune åbner nu mulighed for, at foreninger, der dyrker tennis, softball og atletik og andre sportsgrene uden kropskontakt udendørs, kan få lov at bruge idrætsanlæggene igen. Foto: Kim Rasmussen

Egedal åbner for udesport

Egedal - 29. april 2020 kl. 12:07 Af Annemette Ross Jensen

På et ekstraordinært virtuelt møde har Kultur- og Erhvervsudvalget i tirsdag den 28. april besluttet at genåbne de udendørs idrætsanlæg, hvor der kan dyrkes sport uden kropskontakt inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at det snart bliver muligt at dyrke tennis, softball og atletik igen, oplyser kommunen, der aktiverer genåbninge i samarbejde med de enkelte foreninger. Det er de enkelte foreninger, der i samarbejde med Egedal Kommune aktiverer genåbningen.

- Jeg er meget glad for, at vi nu sætter gang i en genåbning af sportsfaciliteterne. Det skal ske på forsvarlig vis ,og derfor har vi i Kultur- og Erhvervsudvalget besluttet at følge arbejdet tæt. I udvalget vil vi løbende tage stilling til yderligere genåbning af flere inden- og udendørsdørs anlæg og sportsgrene, siger ormand for Kultur- og Erhvervsudvalget.Charlotte Haagendrup (K).

Idrætsanlægggene blev lukket den 12. marts, og undervejs anlægs personalet blandt andet hjulpet og været ekstra hænder ved genåbningen af skoler og daginstitutioner, oplyser kommunen, og det har glædet formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) at se.

- Vi arbejder jo alle hen imod en normalisering, og nu skal vi arbejde for at få genåbnet for nogle sportsgrene, hvilket i sidste ende også godt for vores børn og unge, siger hun i pressemeddelelsen.

DIF (Danmark Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger) anbefalede den 21. april at genåbne for udendørs idrætsgrene uden kropskontakt, men det kræver eksempelvis, at omklædning skal ske hjemmefra, at træningsredskaber bør medbringes hjemmefra af den enkelte udøver, at man holder afstand og at man ikke må samles flere end 10 personer. Og så skal man naturligvis blive hjemme, hvis man har føl sig syg.

Egedal Kommune kontakter nu de relevante foreninger for at iværksætte genåbningen, og det er op til foreningerne om de vil genåbne og i givet fald informere medlemmerne,