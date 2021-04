Send til din ven. X Artiklen: Egedal Kommune bygger skoler for hele livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal Kommune bygger skoler for hele livet

I de kommende otte år investerer Egedal Kommune mere end 500 millioner kroner i nye og mere indbydende og fleksible skoler. Det sker for at skabe gode rammer for

dygtige børn og lærere og samtidig skabe plads til foreninger

Egedal - 02. april 2021

I Egedal Kommune bygger man i de kommende år om på skolerne. Der moderniseres, udvides, udvikles og skabes rum til børnenes leg og læring. Formålet og ambitionen er helt klar. Politikerne ønsker en folkeskole i absolut verdensklasse. Det skal ske ved at skabe de bedste rammer for at uddanne fagligt dygtige børn på et meget højt niveau. For at det skal lykkes, skal børnenes trivsel være i fokus, og lærerne skal være dygtige til at levere den bedste pædagogik og undervisning, som overhovedet kan gives til børn.

"Vi ønsker, at alle vores elever bliver så dygtige, som de overhovedet kan, samtidig med, at de trives. Det kan vi understøtte med bygninger, der både har et godt indeklima, er fleksible, og som endelig støtter op omkring den måde, vores dygtige lærere underviser på nu og i fremtiden," siger Betina Hilligsøe, formand for Skoleudvalget.

Bygninger og rum på skolerne skabes, så de samtidig kan bruges af de lokale foreninger og frivillige, når børnene er gået hjem fra skole. Uanset om man er aktiv i idræts- eller kulturlivet, skal der være plads til de frivillige ildsjæle om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Plads til bevægelse Når man bygger fleksibelt, giver det mulighed for at gøre skoledagen mere varieret. Børnenes læring understøttes, når der både bliver plads til bevægelse og til fordybelse. Der skabes også rum for, at børnene kan mødes på tværs af klasser og trin. Og endelig vil udeområderne også kunne bruges som en integreret del af undervisningen.

Der er endda en ekstra bonus ved de nye rammer, fordi lokalerne også kan bruges af lokale foreninger, når skolebørnene har fået fri. Så med den store investering åbner man i langt højere grad skolerne op ud mod lokalsamfundet.

"Det sværeste ved denne proces er at have tålmodighed. Vi investerer i de kommende år mere end 500 millioner kroner i de nye og mere fleksible skoler. Det er vi selvfølgelig stolte af. Indtil nu kan borgerne se de enkelte pilotprojekter, der er i gang eller færdige, og så kan man se de tegninger, som vores arkitekter arbejder ud fra," siger Betina Hilligsøe.

"I Skoleudvalget glæder vi os meget til, at vores børn får lys og luft omkring sig, og jeg er sikker på, at alle børn, forældre og lærere også kan se frem til de nye rammer," slutter formanden for Skoleudvalget.

Til sommer begynder de første større byggearbejder på Søhøjskolen, hvor bygningen af skolens nye multihus til både skole, Mini-SFO og fritidsaktiviteter går i gang. Det næste, der sker, er, at Søhøjskolen renoveres, ombygges og nybygges med differentierede læringsmiljøer, der stimulerer og udfordrer eleverne, og underbygger skolens pædagogik. Særligt indskolingen skal nyindrettes, både i klasserum og fællesarealer, med mulighed for forskellige typer af læringsmiljøer. Indskolingsbygningen skal samtidig rumme SFO.

Planlægningen af, hvad der skal bygges, er også allerede godt i gang på Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Mens forældre, børn og interesserede borgere venter på at se resultaterne af investeringerne, kan man indtil videre få stillet sin nysgerrighed og nyde pilotprojekterne og de foreløbige tegninger og skitser, som byggepartnerskabet arbejder ud fra i samarbejde med skolerne.