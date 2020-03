Egedal Kommune vil betale regninger straks til virksomheder i stedet for at benytte sig af betalingsfrister på til tider over en måned. Det skal skabe bedre likviditet i virksomhederne, så de får en chance for at klare sig gennem krisen. Foto: Kim Rasmussen

Egedal Kommune betaler straks til firmaer

Egedal - 17. marts 2020 kl. 10:22

For at hjælpe virksomhederne med likviditet under corona-krisen har Egedal Kommune nu besluttet at indføre straksbetaling af fakturaer. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse tirsdag.

Især små og mellemstore virksomheder kommer til at mærke den kritiske situation, og dem har man mange af i Egedal Kommune, oplyser kommunen. Derfor er det nu besluttet, at alle fakturaer betales umiddelbart efter, at varen eller ydelsen er modtaget i kommunen.

Konkret betyder det, at virksomhederne modtager betaling for deres vare eller ydelse, umiddelbart efter den er modtaget. Normalt ville en faktura blive sat til betaling på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen. En dato, der ofte kan ligge langt ude i fremtiden, fordi betalingsfristen til en kommune typisk er løbende måned + 30 dage.

- Ved at indføre straksbetaling sørger vi for, at alle virksomheder får deres penge hurtigt. På den måde er vi som kommune med til at understøtte virksomhedernes likviditet, og dermed får de en chance for at overleve den nuværende krisesituation, siger Egedals borgmester, Karsten Søndergaard.

Kommunen støtter også op på andre områder, blandt andet er man i Jobcentret i fuld gang med at forberede sig til at kunne udbetale de refusioner, som regeringens nye lovgivning lægger op til. Dermed understøtter man også her erhvervslivet.

- Jeg vil også gerne opfordre til, at vi i denne tid er ekstra opmærksomme på at handle lokalt. Vi har mange gode forretninger, som det nu er ekstra vigtigt at vi støtter op omkring, slutter Karsten Søndergaard i pressemeddelelsen.