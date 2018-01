Egedal Gymnasium har fokus på sprog

- Vi har jo særligt fokus på vores sprog, og det betyder, at vi sagde til de besøgende, som var interesserede i sprog, at vi opretter sproglige studieretninger selv med relativt få tilmeldte. Det er noget, der kan komme til at koste skolen penge, men vi er rigtigt interesserede i at få en sproglig studieretning op at stå, siger Henrik Madsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser, at det er et landsdækkende problem, at der er relativt få sproglige studieretninger, og det vil Egedal Gymnasium & HF gerne være med til at gøre noget ved. Så selv om han ikke forventer, at alle gymnasiets 14 udbudte studieretninger får studerende nok til at blive oprettet alle sammen, så vil der ikke skulle så mange til en sproglig studieretning med eksempelvis spans, fransk eller tysk.