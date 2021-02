Se billedserie 114 m2 gårdhavehus der trænger til lidt træbeskyttelse i et rækkehuskvarter i Ølstykke. Sådan et hus får man for godt to millioner kroner i Egedal. Foto: Henrik Helmer Petersen

Egedal: For to millioner kroner får du lige akkurat ikke et hus

Egedal - 06. februar 2021 kl. 05:54 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Har du to millioner kroner på lommen, kan du få en lille og indbydende, 56 m2-stor lejlighed i Pærevangen i Smørum. Hertil - og ikke til et hus rækker pengene i Egedal Kommune.

Sjællandske Nyheder, sn.dk sætter i dag fokus på hvor meget hus, du får for to millioner kroner i de forskellige kommuner på Sjælland.

I nogle nordsjællandske kommune er det stort set umuligt at købe en bolig til den pris, og i Egedal kan man lige akkurat få en bolig for to millioner kroner. En lille lejlighed, vel at mærke.

Den ligger på Pærevangen, og det er Ejendomsmæglerfirmaet Ronnie Karlsson, der har den til salg.

- Det er en lækker lejlighed, og den er lille. Det er urealistisk at få et hus til to millioner kroner i Egedal, siger han.

Hus til 2.095.000 kr Hans kollega i branchen Martin Thorup Fystro, indehaver af Home Stenløse-Ølstykke er enig.

Home har så sent som i denne uge solgt et rækkehus på adressen Løven i Ølstykkes Stjernetegnskvarter, og prisen var sat til 2.095.000 kroner.

En kærlig hånd - Det er en bolig, der trænger til en kærlig hånd, og der blev forhandlet, men prisen kom ikke ned på to millioner kroner, oplyser Martin Thorup Fystro.

For de godt to millioner kroner fik køberen 114 m2 med stue, fire små værelser, bryggers og to toiletter. Udenfor skal der åbenlyst bruges tid på maling, blandt mere.

- Kommer du med 2,5 millioner kroner, kan jeg med lidt held finde et hus til dig. Kommer du med tre millioner kroner, er det langt mere realistisk, at jeg finder et hus til dig i Egedal, siger Martin Thorup Fystro.

Kort liggetid Såvel Martin Thorup Fystro som Ronnie Karlsson slår fast, at boligerne bliver solgt hurtigt i Egedal.

- Liggetiden på rækkehuse er 47 dage, og liggetiden på villaer er 85 dage i Egedal. Det er kort liggetid. Jeg har været i branchen så længe, at jeg kan huske, da liggetiden var omkring et år, fortæller Martin Thorup Fystro.

Ifølge Ronnie Karlsson handler det om udbud og efterspørgsel. Der er mange købere og betragtelig færre sælgere. Derfor går boligerne som varmt brød.

Grunde er dyre Ronnie Karlsson forklarer problematikken med at finde et hus i Egedal til to millioner kroner sådan:

- En egentlig villa ligger på en grund på typisk 700-1000 m2. Sådan en grund koster i sig selv mere end to millioner kroner i Egedal. Så selvom man finder et slidt hus, et såkaldt håndværkertilbud, vil grunden alene gøre, at prisen vil være over to millioner kroner i Egedal.

Seks-ti procents stigning Huspriserne i Egedal er det forgangne år stedet mellem seks og ti procent - alt efter, hvor i kommunen, der er tale om.

Ronnie Karlsson oplyser, at priserne er højst i Smørum, herefter kommer Veksø, Stenløse og Ølstykke.

Dyrt i Søsum I den dyre ende er en landejendom på 427 m2 og med otte værelser til salg i Søsum i Egedal Kommune for 9,9 millioner kroner.

