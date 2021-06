Hos Egedal Erhverv er man ærgerlige over Regeringens nye infrastrukturplan, der først betyder en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen i 2026. Foto: Allan Nørregaard

Egedal Erhverv om motorvejs-beslutning: Det er meget skuffende

"At vi først får glæde af Frederikssundsmotorvejen om ti år, vil få en negativ betydning for de lokale virksomheder," siger Mikkel Davidsen, formand for Egedal Erhverv

Egedal - 28. juni 2021 kl. 14:05 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Hos Egedal Erhverv er det ikke gået ubemærket hen, at færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen først er planlagt i 2026.

"Det er desværre et meget skuffende resultat for Egedal. Den sene anlægsstart i 2026 betyder, at vi først får glæde af bedre infrastruktur på motorvejen om ti år. Det er langt ude i fremtiden," siger Mikkel Davidsen, formand for Egedal Erhverv.

"Det vil helt klart få en negativ betydning for de lokale virksomheder, som hver dag spilder mange timer på at transportere varer og medarbejdere i mylderet langs Frederikssundsvejen. Det er sværere at være konkurrencedygtig og sværere at tiltrække medarbejdere, når der er så ringe fremkommelighed på vejene rundt om os. Det bliver heller ikke lettere at tiltrække virksomheder udefra af samme årsag," siger han.

Mere pres på Frederikssundsvej Mikkel Davidsen frygter også, at Frederikssundsvejen vil sande endnu mere til i de kommende år, når Hillerødmotorvejen skal færdiggøres.

"Der er sikkert mange fra Halsnæs, som vil vælge at køre over Frederikssund og Egedal i stedet for via Hillerød, når de skal ind til arbejdspladsen i København," siger erhvervsformanden.