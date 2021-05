Pernille Bloch Madsen fra hjemmesiden Vores Egedal er næstformand i Egedal Erhverv. På fotoet kåres hun som vinder af Egedal Erhvervspris. Det var i 2019. Foto: Maj-Britt Holm

Egedal Erhverv klar til at træde på speederen

Egedal - 17. maj 2021 kl. 05:38

En online generalforsamling, to nye bestyrelsesmedlemmer og en række planer for det kommende år. Egedal Erhverv er klar til for alvor at tage fat på arbejdet igen, nu hvor covid-19 ser ud til at klinge af landet over.

Kommunens erhvervsforening, Egedal Erhverv afholdt i april ordinær generalforsamling, som igen i år blev afviklet virtuelt. Efter generalforsamling var der online netværksmøde, og ugen efter mødtes den nyvalgte bestyrelse for at konstituere sig.

To nye bestyrelsesmedlemmer er kommet til, mens erhvervsveteran Jørgen Johansen takkede af for at overlade bestyrelsesarbejdet i Egedal Erhverv til yngre kræfter. De to nye i bestyrelsen er Martin Lundgaard fra Viking Markiser og Kenneth Lokind fra Stenløse-Ølstykke Apotek.

Konstituering Konstitueringen efter generalforsamlingen betyder, at Mikkel Davidsen fra Fortius Kommunikation fortsætter som formand, mens Pernille Bloch Madsen fra Vores Egedal igen indtager rollen som næstformand. Jeanette Heckscher Sjølin fra Knowledge Partner varetager foreningens økonomi som kasserer.

Den samlede bestyrelse i Egedal Erhverv udgøres nu af:

Mikkel Davidsen, Pernille Bloch Madsen, Jeanette Heckscher Sjølin samt Torben Lund, Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab, Rie Skovgaard Borgstrøm, Forlaget Aksel / Huse-Byg, Karina Mikkelsen, Nyt Syn Egedal Optik, Martin Lundgaard, Viking Markiser og Kenneth Lokind, Stenløse og Ølstykke Apotek.

Tak til Jørgen - Jeg synes, vi har fået sammensat en god gruppe, som repræsenterer forskellige brancher og størrelser af lokale virksomheder. Vi ser frem til at få Martin og Kenneths kompetencer med ind i bestyrelsesarbejdet, og så skylder jeg at sige en stor tak til Jørgen, som har valgt at stoppe. Han har ydet en forbilledlig indsats for det lokale erhvervsliv gennem mange år og vil være savnet i bestyrelsen, siger formand Mikkel Davidsen.

I den kommende tid kan medlemmerne af Egedal Erhverv se frem til større aktivitet i foreningen.

- Vi kommer til at prioritere at give medlemmer værdi for deres kontingent, for vi har i sagens natur ikke haft mulighed for at afholde noget i mere end et år.

- Nu ser vi frem til at kunne træde på speederen og give den mere gas i den kommende periode. Vi har en masse ideer, som vi satser på at give luft under vingerne meget snart, lyder ordene fra formanden.

Sensommerfest Blandt ideerne er en række arrangementer, som foreningens medlemmer får glæde af. Blandt andet er der en sensommerfest, en valgdebat i forbindelse med det kommende kommunalvalg samt en lokal erhvervsjulefrokost på tapetet. Foreningen barsler også med en større karrieremesse til næste år.

Er man lokal erhvervsdrivende og interesseret i at blive medlem af Egedal Erhverv, kan man besøge egedalerhverv.dk og kontakte foreningen for mere info.

Et medlemskab koster 600 kroner om året og giver blandt andet adgang til foreningens arrangementer.