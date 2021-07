Se billedserie Egedal By er for alvor ved at vokse sig større, og de nye indbyggere kan se frem til at bo med naturen lige udenfor døren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Egedal By vokser sig større

Egedal - 10. januar 2021 kl. 19:29 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Der er for alvor gang i byggerierne i den nye Egedal By. Det kan man se fra toppen af Egedal Rådhus og Sundhedscenter, der sammen med Føtex var det første markante nybyggeri i området ved Egedal Station.

Lige nu er der ved at komme skred i et stort nybyggeri imellem Føtex og rådhuset.

- Det er Postfunktionærernes Boliger, som bygger der. Det er et lille alment boligseskab, der både vil bygge almene familieboliger og et lille seniorbofællesskab, fortæller kommunens By- og Erhvervsdirektør Sune Schou.

Han oplyser, at byggeriet med 101 boliger i tre etager hedder »De Grønne Porte«, fordi der bliver tre porte, hvor bygningerne går i vejret. Det giver både beboerne og andre borgere direkte adgang til det grønne byum, der bliver etableret mellem boligerne og Føtex' parkeringsplads.

- Der bliver mulighed for at gå igennem, så alle kan få glæde af et levende byrum, siger han og fortæller, at der i bebygggelsens stueetage bliver små butikslokaler til for eksempel café eller frisør.

»De Grønne Porte« forventes færdige til indflytning inden årets udgang og forventes at komme til at huse cirka 175 beboere.

bygge »De Grønne Porte« med 101 boliger.

Boliger med P-hus Ved siden af overfor rådhuset er 2E i gang med at bygge 348 boliger, som cirka 550 beboere forventes at flytte ind i inden årets udgang.

- Der mangler at blive igangsat den sidste etape op mod rådhuset, siger Sune Schou.

Han forklarer, at det skyldes ændringer i boligarealet, der har krævet en ny byggetilladelse, som er på vej. Det betyder, at parkeringshuset til boligerne også kan blive lidt større, så der bliver 300 parkeringspladser, hvoraf nogle bliver offentlige, mens resten er forbeholdt beboerne.

- Boligerne bliver færdige i år, og det gør parkeringshuset også, siger Sune Schou og påpeger, at byen så vil have to parkeringshuse, idet det offentlige parkeringshus ved Føtex åbnede i slutningen af sidste år.

Tredobling i sigte I øjeblikket har kommunen registreret 488 personer med folkeregisteradresse i Egedal By, og når »De Grønne Porte« og 2E-byggeriet er beboet, vil indbyggertallet altså være mere end fordoblet til godt 1200 beboere, og endnu flere er på vej de næste to-tre-fire år.

Arealet A16-A19 ved siden af det nye rustrøde parkeringshus er sendt i udbud med frist den 5. marts.

- Dem, der vinder det, skal bebygge de fire parceller og lave veje og stier, forklarer Sune Schou. Boligerne her forventes færdige i løbet af 2022, 2023 og 2024 og kommer formentlig til at huse cirka 350 beboere.

I Egedal By Syd vil kommunen sammen med DAB bygge et plejecenter - Hyrdevænget - med 78 boliger til primært demente.

- Vi forventer, at det er færdigt i foråret 2023, oplyser han.

Kommunen har også udbudt grunden bag ved det nye plejecenter, og her bygger Egehave Bofællesskab 67 seniorboliger. Boligerne med en forventning om cirka 100 beboere foventes færdige i 2022.

Når alle disse byggerier er færdige, forventes indbyggertallet at være på cirka 1550 personer - altså mere end tre gange så mange som i dag.

Når de er flyttet ind, kan de se frem til en genetablering af Amaliestien og motionsøen, så der bliver mulighed for at komme ud at nyde det grønne byrum og gå ned til den lille sø, der også er blevet renset, oplyser Sune Schou.

Institution og rækkehuse Men dermed er det ikke slut med byggerier i Egedal By.

I budgetaftalen for 2021 har byrådet afsat penge til en ny daginstitution i Egedal By, og nu skal forvaltningen i gang med at projektere den og finde stedet, hvor den skal ligge. Ifølge budget- aftalen skal det tilstræbes at placere den i nærheden af plejecenteret, så børn og ældre kan få glæde af hinanden i hverdagen.

Forude vinker også Landskabsbyen nord for Egedal By, hvor der er lagt op til lavere boligtæthed end i centrum af den nye by, så der kan bygges for eksempel rækkehuse.

- Der er nogle private udviklere, som har kig på det, så det afventer vi, siger Sune Schou.