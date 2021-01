Farten skal ned i rundkørslen ved Egedal Station, og der skal være fortov hele vejen rundt. Foto: fdue.

Efter to uheld: Sikkerhed i rundkørsel skal forbedres

Rundkørslen er et af fire projekter, der skal hjælpe "bløde trafikanter"

Egedal - 21. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Rundkørslen ved Egedal Station skal forbedres.

Efter to uheld med cyklister har politikerne besluttet at gå videre med et projekt til forbedring af sikkerheden i rundkørslen.

Det er blot et af flere projekter til forbedring af trafiksikkerheden i Egedal Kommune, som Teknik- og Miljøudvalget netop har besluttet at gå videre med.

Forud for udvalgsmødet havde administrationen lagt en indstilling på bordet om i alt fire projekter, der skal iværksættes i 2021, og som har fokus på det man kalder de "bløde trafikanter".

For rundkørslen ved Egedal Station gælder, at der skal særligt fokus på farten ind og ud, da man vil sikre en lavere fart på stedet. Samtidig skal fortovet forlænges hele vejen rundt, da fortovet kun dækker halvdelen af rundkørslen.

850.000 afsat I alt er der afsat 850.000 kroner til at forbedre trafiksikkerheden i Egedal i år. Heraf er de 400.000 afsat til rundkørslen ved Egedal Station.

Ved en anden rundkørsel, ved Farumvej nær Ganløse, er der frigivet 150.000 kroner til et overkørbart areal, og der forventes det samme beløb til et bump ved rundkørslen.

Ved krydset Karmstensvej/Rørsangervej i Ølstykke vil man gøre noget ved hastigheden, som har gjort flere trafikanter utrygge. Her overvejes en hævet flade ved krydset til stien.

Planen er, at den hastighedsdæmpende foranstaltnin vil sætte farten ned, og dermed forventens at nedbringe trafikmængderne, da man påregner at nogle trafikanter så vælger en anden rute.

I Slagslunde er der fokus på krydset ved Gulbjergvej/Hesselvej/Klokkekildevej, hvor der også har været en del uheld.

Efter et tilsyn markerede administrationen cykelstien med blå cykelfelt for at øge opmærksomheden på de bløde trafikanter, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Administrationen har derfor i samarbejde med politiet igangsat opsætning af midlertidige bump indtil der findes en permanent løsning. En hævet flade gennem krydset eller et lyskryds overvejes som løsning.

Ingen "sorte huller" Samlet set glæder Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, sig over de projekter der nu sættes i værk, og som kommer i forlængelse af en række lignende indsatser i 2020. Men han erkender samtidig, at listen kunne være meget længere.

"Listen fra borgerne over ting vi burde kigge på, er lang. Vi har været nødt til at prioritere benhårdt, og der har vi så udvalgt de steder, hvor bløde trafikanter er udsat, og hvor der har været meldt om uheld."

Men selv om der har været uheld, mener han de kommunale veje overordnet set er trygge at færdes på:

"Vi har ikke noget af det der kaldes "sorte huller", med meget alvorlige ulykker. Det er mest på statsvejene, det sker", siger han, blandt andet med henvisning til dødsulykken på Tværvej ved Smørum i oktober sidste år.