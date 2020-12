Strækningen går fra mellem indgangen til Søhøj Park og børnehuset Marienlyst.

Efter skolelukning: Overvejer at nedlægge vej i Ølstykke

En lukning af en del af Gl. Roskildevej er på planudvalgets møde i dag

Egedal - 02. december 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

En del af Gl. Roskildevej skal måske lukkes ned.

På sit møde i dag skal planudvalget i Egedal Kommune tage stilling til et oplæg fra administrationen, om at arbejde videre med en analyse i forhold til at ændre vejen.

Det handler om strækningen mellem indgangen til Søhøj Park og indgangen til Børnehuset Marienlyst. Indstillingen kommer efter lukningen af Toftehøjskolen, og samtidig har forslaget også været bragt i spil i forbindelse med udviklingen af Ølstykke Stationsby.

Her har der tidligere været drøftelser om at ændre anvendelsen af Gl. Roskildevej, og altså herunder lukning af et stykke af vejen. Hvis vejen nedlægges, vil der stadig være kørende adgang til Udlejrevej via Frederiksborgvej, skriver administrationen i sin indstilling.

"En nedlægning vil gavne den videre udvikling af Byparken og binde byen bedre sammen for bløde trafikanter. En anden effekt vil være, at den kørende trafik fra Gl. Roskildevej og ned ad Rådhus Allé vil blive omdirigeret via Frederiksborgvej med mindre trafik ad Rådhus Allé til følge", lyder det i indstillingen, og man fortsætter:

"Samtidig vil det øge trafiksikkerheden for cyklister fra de vestlige villakvarterer mod Søhøjskolen, der via tunellen ikke skal krydse en trafikeret vej før de møder torontoanlægget på Ny Toftegårdsvej."

Før udvalgsmødet understreger formand Bo Vesth (V), at intet er afgjort endnu.

"Vi skal tage stilling til, om vi skal sætte en analyse i gang. Her skal vi se grundigt på om det giver mening at lukke den vej. Hvilke udfordringer vil det give? Vi skal selvfølgelig ikke gøre noget, der skaber kaos".

I forbindelse med projektet på Toftehøjgrunden skal der foretages en trafikanalyse af området, hvor tallene vil vise, hvor mange og hvilke transporttyper, der benytter Gl. Roskildevej. Den eventuelle nedlægning bliver en del af projektet om Toftehøjgrunden, hvor der løbende er borgermøder og borgerinddragelse.

Omkring 1.500 biler kører i gennemsnit hver dag på strækningen, oplyser Egedal Kommune.