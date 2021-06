Mens Ballerup Kommune har store bolig-planer for deres del af Kildedal-området, så er Egedal Kommune gået tilbage til "ide-stadiet" gennem en visionskonkurrence. Arkivfoto: Kenneth Tanzer

Efter planer om badeland og arresthus: Egedal starter næsten forfra med Kildedal-projektet

Byrådet går nu et skridt tilbage og vedtager en visionskonkurrence, hvor alle kan komme med forslag til Kildedal nord-området

Egedal - 29. juni 2021 kl. 09:10 Af Kenneth Tanzer

Badeland, hotel, boliger og sågar et arresthus.

Planerne for Egedal Kommunes Kildedal nord-område har i flere år været mange og visionære, men indtil videre har der ikke været grund til at finde skovlen frem til et første spadestik.

Og det bliver heller ikke i den nærmeste fremtid, at gravemaskinerne rykker ind i det store byudviklingsområde, for efter sommerferien tager Egedal-byråd hul på en "visionskonkurrence", hvor alle interesserede kan byde ind med konkrete forslag til, hvordan byrådets tanker og visioner kan konkretiseres i Kildedal nord-området. Samtidig bruger man i år og næste år tre mio. kr. på flere forundersøgelser i området.

"Jeg føler lidt, at vi er tilbage til 2018, hvor vi som nyt byråd tog fat på Kildedal-projektet. Man kan godt sige, at vi nu starter forfra," siger socialdemokraten Ib Sørensen på bagkant af sidste tirsdags byrådsmøde.

Han mener ikke, at byrådet har været tydelige nok i sine visioner for Kildedal nord.

"Vi har ikke formået at sende et klart og tydeligt signal, om hvad vi vil for området. Det er først nu med denne visionskonkurrence," siger Ib Sørensen til Lokalavisen Egedal.

Kigger med åbne øjne Borgmester Karsten Søndergaard (V) kan godt følge sin byrådskollega, men han finder det også vigtigt, at byrådet holder alle muligheder åbne.

"Det er fint at træde et par skridt tilbage og gøre lokalplanen mere rummelig. Når arresthus-projektet ikke blev til noget, så er det fint at kigge på området igen med åbne øjne. Vi skal også huske på, at Kildedal-området ikke er vores eneste område med byudvikling. Vi har gang i flere ting - blandt andet i Egedal By, så vores administration skal også kunne følge med," siger Karsten Søndergaard.

Mens Egedals Kildedal-planer lader vente på sig, så vil Ballerup Kommune opføre cirka 2000 boliger på deres side af Kildedal-grænsen.

"Nu er vi klogere på, hvad Ballerup vil med deres del af Kildedal. Det skal vi tænke ind i vores planer, for vi kan lave noget helt andet, hvor vi tænker naturen ind. Vi står med et område, der har en unik beliggenhed, og jeg kunne godt se for mig, at vi kunne have noget erhverv eller fritidsboliger. Mulighederne er mange, og alt er stadig i spil," siger Karsten Søndergaard.

Intet stort badeland Selvom området i den gældende "Kommuneplan 2017" stadig er udlagt til fritids- og turistformål i form af feriebebyggelse, hotel/konferencefaciliteter, butikker, caféer og badeland, så foreslår administrationen, at områdets anvendelse fremover ændres til blandede byformål, hvilket vil give mulighed for blandt andet boliger, erhverv, offentlig service og idrætsformål.

"Det helt store badeland og hotel-projekt, som der var lagt op til for år tilbage, kommer ikke. Jeg tror ikke, at vi får henvendelser i den retning. Mulighederne er dog stadig mange, når vi skal lave den kommende kommuneplan, men jeg kunne godt forestille mig et begrænset antal boliger, der passer ind i området eller måske noget kultur. Jeg håber, at vi nu finder ud af, hvad vi gerne vil med Kildedal-området," siger Ib Sørensen.