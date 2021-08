Se billedserie Formand Lizzi Nielsen glæder sig over, at det igen er muligt at tage imod kunder i hallerne på Langdyssevej 4 i Ølstykke. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Efter nedlukningen: Klar til nye genbrugskup

Egedal - 05. august 2021

Kilovis af smykker, tøj, bøger, husgeråd, legetøj, møbler, nips og meget meget mere er klar til at skifte ejer, når GenbrugsGruppen i Ølstykke atter slår dørene op til sine populære markeder på Langdyssevej 4 ved Ølstykke den anden søndag i hver måned med undtagelse af december, januar og juli.

Efter over et års nedlukning genoptages markederne endelig igen, og det næste holdes søndag den 8. august klokken 10-13.

- Det har været et mærkeligt år. Vi har prøvet at opretholde så meget, vi kunne, men da mange frivillige er ældre, har vi nogen, som i lang tid ikke kunne komme herud, fordi de ville skærme sig, mens nogen er kommet herude - om ikke andet så for hyggens skyld, fortæller Lizzi Nielsen.

Hun blev formand for GenbrugsGruppen i januar 2020 og efter bare et par måneder med normale tilstande ramte Coronaen, så aktiviteterne i lang tid har ligget helt stille.

I foråret begyndte GenbrugsGruppen igen at modtage effekter - men kun om lørdagen klokken 9-12 og med særlige forholdsregler, så tingene stod i »karantæne« i tre dage, inden de frivillige rørte ved dem.

- Der har været god forståelse for situationen, siger Lizzi Nielsen, der løbende har fulgt med i og skrevet ud om de skiftende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Men mange har spurgt, hvornår GenbrugsGruppen kom i gang igen, og været kede af, at de frivillige ikke har kunnet hente ting i private hjem, som de stadig ikke gør.

- I styregruppen har vi aftalt, at vi tager det et step ad gangen, fastslår formanden.

Til gengæld er alle de omkring 35 faste frivillige kommet tilbage efterhånden, som de er blevet vaccineret, og tiden er blevet brugt til at rydde op og gøre rent og sortere, så det er de allerbedste ting, der bliver sat til salg på søndag, hvor 66 sælgere er klar til at tage imod kunderne.

- Vi er meget spændte på, når vi skal åbne på søndag. Vi ved, at det ikke er alt, vi kan forberede, men vi synes, vi er godt forberedt, siger Lizzi.

Max 250 i hallerne For at sikre sig mod for meget trængsel i hallerne, har GenbrugsGruppen sat et max. på 250 inklusive sælgerne, og for at styre det vil der blive udleveret skilte ved indgangen, som skal afleveres, når man går ud igen, så der kan blive plads til de næste.

På grund af Corona vil det heller ikke være muligt at købe kaffe og slå sig ned ved borde for at drikke den.

- Folk skal være i bevægelse, fastslår formanden.

At GenbrugsGruppen tør åbne igen nu skyldes, at alle de frivillige er vaccinerede, og at samfundet åbner mere og mere op.

- Vi har ventet halvandet år på at komme af med ting og få noget nyt og møde vores faste kunder og komme tilbage til normalen, siger Lizzi.

Tilbage efter pause Ellen Juul-Pedersen er en af de frivillige, der har holdt en pause fra 33 års frivilligt arbejde i GenbrugsGruppen på grund af Corona. Dels på grund af alderen og fordi hun har en sårbar mand, men ikke mindst fordi deres datter på 37 fik Corona i december sidste år.

Hun måtte indlægges og have ilt og er syg af det endnu, fortæller Ellen.

- Vi fik en forskrækkelse af at se, hvor syg man kan blive, siger Ellen.

Hun synes, det har været dejligt at holde en pause fra det frivillige arbejde i vinter, men er glad for at være tilbage i tøjafdelingen.

- Man savnede det da. Det er så hyggeligt herude. Der er god stemning, og alle hjælper alle, og alle snakker så godt sammen. Og så er det en meget stor oplevelse af få lov at sælge på markeder. Det er nok det, man har savnet mest, siger Ellen, der dog stadig ikke selv tør være med som sælger på markedet på søndag.

- Det er nok det værste, at jeg ikke føler mig klar til det, siger hun.

I smykke- og sølvtøjsafdelingen på 1. sal er Karen Binau helt klar til at tage imod kunderne. Hendes datter har været spejder, så hun har været aktiv i GenbrugsGruppen i 25 år, og gør meget ud af at præsentere sine varer pænt og indbydende og sælge dem for 5, 10, 15 eller 25 kroner, så der kan blive solgt noget og plads til nye varer. Og så møder hun også sommetider børn eller forældre til børn, som hun har haft i SFO'en på Toftehøjskolen i Ølstykke.

- Jeg kan godt lide at være heroppe. Jeg synes, det er sjovt. Det er så hyggeligt, og man møder så mange søde mennesker, siger hun.

Overskuddet fra GenbrugsGruppens markeder går til Erik Harefod Spejderne i Ølstykke, Ølstykke Gymnastik Forening og Ølstykke Folkedansere.