Efter møde i udvalg: Lokalefordeling på vej til idrætsklubber

"Jeg er meget glad for, at vi er kommet rigtig godt på vej mod en rokade. Snart kan klubberne få vished og planlægge deres træning til sæsonen 22/23. Det har ikke været en nem rokade, for der er rigtig mange forskellige hensyn. Jeg er meget bevidst om, at vores idrætsforeninger spiller en utrolig værdifuld og vigtig rolle for mange borgeres hverdag, og fremadrettet skal der arbejdes på at styrke foreningslivet endnu mere, så endnu flere borgere kan få glæde af meningsfulde fællesskaber," fortæller Kultur- og Erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup (C), der deltog i mødet.