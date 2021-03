Nu går arbejdet i gang med at omdanne grunden ved Toftehøjskolen. Tegningen her tager et kig i spåkuglen.

Efter lang debat: Grønt lys for at omdanne Toftehøjskole-grunden

Udviklingsplan blev godkendt, og lokalplan-proces kan gå i gang. Forslag om at udskyde beslutningen blev nedstemt

Egedal - 25. marts 2021

Nu ligger det helt fast, at grunden omkring Toftehøjskolen skal ombygges.

Efter en lang debat på byrådsmødet onsdag aften besluttede et stort flertal, at der igangsættes en udviklingsplan for Toftehøjskolegrunden, og at der skal sættes en lokalplan-proces i gang.

Beslutningen kommer på baggrund af byrådets beslutning i juni sidste år om at indgå en udbygningsaftale på Toftehøjskolegrunden. Den indeholder et nyt boligkvarter i Ølstykke Stations By, med cirka 206 boliger, fælleshus og udendørs fællesarealer med blandt andet fodboldbane, legeplads og stier.

Der har som tidligere omtalt været kritik af salget af Toftehøjskolen. Kritikken førte til en rapport fra revisionsfirmaet PWC, hvor den overordnede konklusion var, at der var begået en fejl i beregningerne, men at det "ikke vurderes at have nogen betydning for den daværende beslutning", som det blev udtrykt.

"Bør genoverveje" Den del af sagen prægede debatten i markant grad onsdag aften, da Lokallisten Ny Egedal (LNE) og SF mente, at der var grund til kritik af rapporten. De henviste til, at borgere har henvendt sig til kommunen om flere fejl og mangler i rapporten, og på den baggrund mente partierne som start på byrådsmødet, at sagen om Toftehøjskolegrunden helt skulle tages af dagsorden.

"Vi er dybt bekymrede for økonomien i projektet. Vi skylder borgerne i Ølstykke at tænke os grundigt om", sagde Helle Anna Elisabeth Nielsen fra LNE.

"PWC-rapporten viser fejl og uklarheder. De nye oplysninger gør at vi bør genoverveje om vi vil sælge denne her grund", sagde Jens Skov (SF).

Forslaget fik kun opbakning fra de to partier, lig med fire stemmer. Da byrådet senere kom til behandling af sagen, stillede de to partier forslag om, at "sagen udsættes, til der er skabt klarhed over konsekvenserne ved et eventuelt salg."

Også det medførte en længere debat, som rundede af med at forslaget blev nedstemt fra de øvrige 17 i byrådet.

"Jeg synes omvendt vi bør sige, at vi skylder borgerne i Ølstykke at sætte dette her arbejde", sagde planudvalgsformand Ib Sørensen (Soc.), mens Ole Bendt Tranekiær (LA) efterlyste, hvad LNE og SF vil med området i stedet for:.