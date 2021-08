Foto: Kenn Thomsen

Efter lang debat: Byråd vedtog foreningshus for Liselund

Forslag fra Lokallisten om at udlægge hele matriklen til fritidsformål blev stemt ned

Egedal - 25. august 2021 kl. 21:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Borgerne i Ganløse har nu fået det endelige, blå stempel fra politikerne til at gå videre med planerne om at gøre Liselund til et foreningshus.

På sit møde onsdag aften besluttede byrådet at sige ja til at udarbejde en lokalplan, så hovedhuset alene udlægges til foreningsformål.

Beslutningen var ventet, efter Planudvalget, som tidligere omtalt, havde givet grønt lys for planerne. Men selv om det var et enigt byråd der tilsluttede sig indstillingen, så var det først efter en længere debat, hvor et ændringsforslag fra Lokallisten Ny Egedal også blev vendt og drejet.

Plads til flere? Det gik på at omdanne hele Liselund-matriklen til fritidsformål.

"Når vi snakker Liselund og Ganløse, så er det i kommuneplanen bevaringsværdigt. Det er en kulturel magnet, der er med til at sikre at Ganløse er et fantastisk sted at bo. De bygninger er med til at skabe en egenart. Så bør det også være sådan at man skal skabe et samlet kulturelt udgangspunkt", begrundede Niels Lindhardt Johansen, tidligere konservativt medlem, blandt andet forslaget på vegne af Lokallisten.

Forslaget fik opbakning fra Jens Skov (SF) og løsgængeren Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Jacob Loessl, løsgænger, bakkede op om indstillingen der forelå. Men selv om han var begejstret for engagementet i Ganløse, havde han også en skepsis omkring den fremtidige brug af et foreningshus.

"Der er rigtig mange aktiviteter i Ganløse. Er der plads til flere? Vi har mølle, klubhus, helårsbane, badmintonklub. Der foregår rigtigt mange ting. Hvad er det så man skal i foreningshuset? Hvad kan borgerne byde ind med? Men jeg håber da min skepsis bliver gjort til skamme."

"Valgkamp" Rikke Mortensen (Rad.) slog fast, at "vi får rigtigt meget frivillighed og foreningsliv for pengene. Til lykke til Ganløse med det her."

Ove B. Hovøre (V) stillede sig kritisk overfor, om det overhovedet er Ganløse-borgernes ønske at omdanne hele matriklen til foreningsformål.

Ulrik John Nielsen (LNE) var ikke i tvivl om at foreningshuset nok skulle komme i mål. Samtidig understregede han, at listen ikke var imod indstillingen, som den forelå, selv om man havde fremlagt et ændringsforslag.

Debatten trak ud, og Henriette Thirup-Bielefeldt (Soc.) fik det sidste ord, med et synspunkt om at det hele bar lidt for meget præg af valgkamp.

"De fleste tilhørere er enten kandidater eller medlem af diverse bestyrelser. Jeg vil sætte pris på at vi sætter os inden for rammerne af det punktet handler om."

Ændringsforslaget blev nedstemt med stemmerne 14-5, mens én undlod. Herefter stemte 19 for indstillingen, én undlod. Ingen stemte imod.