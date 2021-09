Det var under en øvelse med Københavns Politi på Toftehøjskolen, Lokalavisen på en af skolens gange opdagede de fortrolige papirer ovenpå en flyttekasse. Ifølge Egedal Kommune har ingen uvedkommende haft adgang til lokalet siden nedlukningen. Der er dog tidligere i år anmeldt indbrud på skolen. Foto: Henrik Gregersen Foto: hgg

Efter fund af fortrolige oplysninger på skole: Kommunen overvejer at anmelde Lokalavisen

Ifølge Egedal Kommune er det Lokalavisen Egedal, der står med et forklaringsproblem efter fundet af fortrolige papirer på flyttekasser. Kommunen overvejer yderligere skridt mod Lokalavisen

Egedal - 07. september 2021 kl. 12:52 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Egedal Kommune skyder - om man så må sige - nu med skarpt mod Lokalavisen Egedal i kølvandet på fundet af en mappe med personfølsomme oplysninger ovenpå en flyttekasse på den lukkede Toftehøjskole i Ølstykke.

I kølvandet på fundet har Lokalavisen bedt Egedal Kommune svare på:

Hvem har haft ansvaret for at sikre, at personfølsomme oplysninger ikke blev efterladt på skolen, da den blev nedlukket?

Hvordan vil Egedal Kommune håndtere, at der på den lukkede skole har befundet sig stærkt personfølsomme oplysninger frit tilgængeligt?

Har Egedal Kommune kendskab til andre eksempler på, at flytningen har afstedkommet problemer med beskyttelse af personfølsomme oplysninger?

Hvordan vil Egedal Kommune afdække omfanget af personfølsomme oplysninger, der er blevet efterladt på skolen??

I et svar til Lokalavisen takker udvalgsformand Betina Hilligsøe (V)'for input' og beder administrationen kigge på det.

Og herfra er svaret entydigt.

Det er ikke Egedal Kommune, men Lokalavisen Egedal, der har et problem.

I et svar fra Velfærdsdirektør Søren Trier hedder det således:

"Efter aftale med Egedal Kommune har Politiet brugt Toftehøjskolen til undervisning og øvelser. Lokalavisen har fået tilladelse af Politiet til at tage billeder og skrive en artikel om øvelserne.

I forbindelse med artiklen har Lokalavisen taget et billede af et dokument, som indeholder følsomme personoplysninger. Vi er naturligvis ærgerlige over, at avisen ikke har valgt straks at tage kontakt til os, således at vi med det samme kunne tage hånd om situationen. Vores dataansvarlige er nu i gang med at vurdere, om Lokalavisen ved at tage billedet har overtrådt persondatalovgivningen.

I forbindelse med fraflytning af Toftehøjskolen - som selvfølgelig har fundet sted inden politiet har brugt skolen til øvelser - er skolen blevet tømt. Alt det, som skulle anvendes på Søhøjskolen er blevet pakket ned, hvorefter et eksternt flyttefirma har flyttet det.

Under tømningen af skolen har vi været særligt opmærksomme på dokumenter, som indeholder følsomme personoplysninger.

Skolens administrative medarbejdere har i forbindelse med flytningen tømt kontorerne for papirer. Under tømningen af skolen har vi været særligt opmærksomme på dokumenter som indeholder følsomme personoplysninger, for at sikre at de ikke falder i de forkerte hænder. Enkelte lokaler på Toftehøjskolen bruges stadig som lager, indtil vi får plads til at opbevare tingene andre steder. Kommunens medarbejdere har aflåst lokalerne hver gang, man har været på skolen. Vi har naturligvis haft en forventning om, at politiet har respekteret at enkelte lokaler har været aflåst.

De flyttekasser, som Lokalavisen har noteret sig under deres besøg på skolen, lå netop i et af de aflåste lokaler. Kasserne er nu blevet afhentet og undersøgt. Oven på én af kasserne lå der et referat fra et møde omkring en specifik elev. Dette dokument er formentlig ved et uheld blevet overset i forbindelse med makuleringen af de følsomme dokumenter.

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt og vi er som nævnt i gang med at vurdere, i hvilket omfang vi skal anmelde hændelsen til Datatilsynet, inklusive det faktum, at Lokalavisen har taget et billede af dokumentet. Vi har naturligvis også anmodet om, at billedet straks bliver slettet.

Det har dog på intet tidspunkt været tale om, at offentligheden har haft adgang til skolen og dermed til dokumentet."