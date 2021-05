Se billedserie Anette Holm, formand for SØAM (Stenløse Ølstykke Atletik & Motion) ses her på den nye løbebane på Stenløse Stadion. En bane, som hun glæder sig til at tage i brug til august. Fotos: Kenneth Tanzer

Efter flere år på nedslidt atletikstadion: Løbeklub jubler over million-renovering

De har været vant til at træne på et ujævnt og farligt underlag på Stenløse Stadion, men efter sommerferien kan den lokale atletik- og motionsklub SØAM endelig snøre løbeskoene og bruge den nyanlagte løbebane, som også får orienterings-belysning

31. maj 2021

"Det er bare så fantastisk. Vi er mange, som slet ikke kan vente med at komme herned og give den gas."

Anette Holm, formand for SØAM (Stenløse Ølstykke Atletik & Motion, red) har det store smil fremme, da Lokalavisen Egedal møder hende fredag morgen på Stenløse Stadion.

For selvom græsset er højt, længdespring-banen fremstår nedslidt og højdespring-banen har set bedre dage, så vil glæden ingen ende tage hos Anette Holm.

Hun kan nemlig notere sig, at det vigtigste projekt, nemlig arbejdet med at anlægge den nye løbebane, går ind i den sidste fase.

"Den er faktisk anlagt. Nu mangler der bare at komme et grønt eller rødt overlag, og så skal der tegnes streger. Det arbejde kan begynde, når underlaget er blevet helt tørt, så hvis alt går efter planen kan vi indvie banen til august," siger Anette Holm.

Koster 3,5 mio. kr. Det 3,5 millioner kroner dyre projekt, som Egedals politikere prioriterede i "Budget 2020", bliver endda yderligere opgraderet med belysning rundt om løbebanen.

"Vi søgte også om at få bane-belysning med i investeringen, men det blev der ikke afsat midler til i budgettet. Først spillede kommunen ud med en pris på fire millioner kroner, men da Stenløse Boldklub egentlig ikke var interesserede i belysning på stadion-banen, så gik vi sammen med kommunen om at finde en anden løsning. Vi fandt ud af, at vi kan nøjes med orienterings-belysning, så vi kan bruge banen året rundt. Det koster cirka 500.000-800.000 kroner, og det beløb finder man i årets budget. Det er en løsning, som vi er meget glade for, og vi kan kun storrose kommunen for deres vilje til at få projektet til at gå op i en højere enhed," siger Anette Holm.

Dermed tyder alt på, at mange års kamp for en renoveret og brugbar løbebane får en lykkelig afslutning.

"Løbebanen har jo været noget møg i flere år. Især i den ene ende, hvor rødderne fra de store træer løftede underlaget og gjorde det ujævnt. Vi har haft løbere, som er faldet på underlaget, men heldigvis har vi aldrig oplevet store ulykker. Vi har råbt op flere gange, ligesom I på Lokalavisen har gjort opmærksom på forholdene. For to år siden kom der dog skred i tingene, da kommunen kontaktede os i forbindelse med deres undersøgelse af banen. Projektet blev politisk prioriteret, og så gik anlægsarbejdet ellers i gang. Man har fældet de store træer og fjernet rødder, og så har man fjernet den stålkant rundt om banen, der var farlig for fodboldspillerne. Derudover har man lagt nyt dræn, ligesom der er lavet en vedligeholdelsesplan, så det har været et stort projekt," siger Anette Holm, der samtidig håber, at forholdene for længdespring, højdespring og kuglestød også kan forbedres.

Stor indvielse venter "Det er noget, som vi og kommunen er i dialog om. Forhåbentlig kan pengene findes i næste års budget," siger SØAM-formanden.

I første omgang kigger hun dog frem mod august, hvor løbebanen skal indvies med manér.

"Vi forventer at holde to arrangementer. Lige nu og her kender vi ikke de præcise datoer, men det første arrangement bliver et løb med tilmeldinger, og det andet bliver et løb for alle borgerne, som kan komme herned og prøve banen samt møde vores elitehold, gåhold og atletikhold. Vores 40 års jubilæum druknede sidste år i corona, så nu glæder vi os til et brag af en fest til indvielsen af vores nye løbebane," siger Anette Holm.