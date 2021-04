Send til din ven. X Artiklen: Efter byrådsmøde: Partier i fælles kritik af SF og lokalliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter byrådsmøde: Partier i fælles kritik af SF og lokalliste

Mens de var tavse på byrådsmødet, kritiserer byrådets øvrige partier nu de to partier for vedholdende kritik af skolebeslutning og revisionsrapport

Egedal - 29. april 2021 kl. 09:50 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Der er på ingen måde medvind til Lokallisten Ny Egedal og SF i partiernes bestræbelser på at holde gryden i kog omkring grundlaget for at lukke Toftehøjskolen og efterfølgende kvaliteten af den PwC-rapport, der skulle afdække netop grundlaget.

Begge dele har på den ene side vakt masser af debat - og på den anden side fået sprækkerne i byråds-samarbejdet til at tage sig ud som Grand Canyon.

På byrådsmødet onsdag aften behandlede politikerne to forslag:

- Første forslag handler om en offentlig politisk behandling af undersøgelsesrapporten fra PwC og er fremsat af Lokallisten Ny Egedal og SF.

- Andet forslag handler om igangsættelse af en ny uvildig undersøgelse og er fremsat af Lokallisten Ny Egedal

Men på byrådsmødet kommenterede ingen andre forslagene, der da også faldt til jorden.

Men nu tager de øvrige partier alligevel til orde.

Det sker i en pressemeddelelse udsendt efter byrådsmødet.

Vil ikke respektere demokratisk beslutning "Flertallet bag den ambitiøse 10-årige investeringsplan og budgetforlig, accepterer at alle partier og lister kan fremsætte forslag til beslutning på byrådsmøder. Vi finder det dog ærgerligt, at et lille mindretal i byrådet ikke vil respektere demokratiet og acceptere, at et meget bredt flertal har truffet en politisk beslutning. Derfor valgte flertallet ikke at kommentere sagerne på byrådsmødet," fremgår det af pressemeddelelsen, der er udsendt i fællesskab af byrådets øvrige partier samt løsgænger Jacob Peter Loessl.

Med investeringsplanen er der ifølge pressemeddelelsen skabt en helt unik mulighed for at skabe en fantastisk folkeskole i Egedal. "Med investeringer på 586 mio. kr. over en 10-årig periode - alene på vores skoler, er det besluttet, at føre bygninger og kreative læringsfællesskaber op til nutidens krav. Finansiering af Investeringsplanen er bl.a. gennemført ved lukning af to skoleafdelinger, Toftehøjskolen og Søagerskolen. I forbindelse med beregninger ved lukning af skolerne, er der desværre sket en meget beklagelig regnefejl. Heldigvis har regnefejlen ikke de store økonomiske konsekvenser, da fejlen primært vedrører vedligeholdelsesudgifter på Toftehøjskolen. Udgifter som ikke skal realiseres på baggrund af beslutningen," hedder det i pressemeddelelsen.

Som konsekvens af en borgerhenvendelse, har Revisionsselskabet PwC gennemgået beregninger og beslutningsgrundlag og er i en rapport kommet frem til en konklusion om, at kritikpunkterne ikke kan imødekommes.

"Ankestyrelsen har ligeledes været inddraget i sagen og har klart tilkendegivet, at der ikke er anledning til at rejse en sag.

Det er forligspartiernes håb, at Lokallisten Ny Egedal og SF nu vil acceptere den politiske beslutning og konstruktivt samarbejde omkring skabelsen af en bedre folkeskole i Egedal - til glæde for børn og medarbejdere i hele kommunen," hedder det i pressemeddelelsen.