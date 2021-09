Se billedserie Et bredt flertal i Egedal Kommune udtrykker begejstring over budgettet for 2022, hvor der er fundet 29 mio. kr. til handicapområdet. Formanden for handicaprådet er dog knap så begejstret. Hun mener, at der i 2022 blot er tale om en videreførelse af et uændret serviceniveau. Foto: Minerva Studio - stock.adobe.com

Efter budget: Strid om handicap-millioner

Der bliver i Egedal tilført 29 millioner kroner til handicapområdet i det nye budget. Nu skal pengene ud og arbejde for familierne, mener blandt andet borgmester Karsten Søndergaard (V). Sludder, pengene rækker alene til at lukke et dokumenterbart økonomisk efterslæb på området, og betyder ikke bedre forhold, lyder det fra handicapråd

"Jeg er særlig glad for, at vi har fundet 29 mio. kroner til handicapområdet, som trænger til et løft, og når regeringen ikke vil hjælpe til, så er jeg glad for, at vi her i Egedal kan blive enige om, at holde hånden under de der har allermest behov."

Sådan sagde Egedal-borgmester Karsten Søndergaard i forbindelse med sidste uges budget-vedtagelse.

De flotte ord blev bakket op af Socialdemokraternes Vicky Holst Rasmussen og løsgængerne Jacob Peter Loessl og Helle Anna Elisabeth Nielsen.

"Det jeg er allermest glad for er, at vi har fundet penge til at tilgodese handicapområdet," lød det fra sidstnævnte.

Men hos Egedal Handicapråd og formand Lea Jensen - der i parentes bemærket også er byrådskandidat for SF, som står uden for forligskredsen - er glæden yderst behersket.

"Byrådet har en speciel virkelighedsopfattelse, når status quo bliver til tilførsel af ekstra midler. Der kommer ikke flere penge til handicapområdet. Beløbet vil blot udligne og fastholde det nuværende aktivitets- og serviceniveau, fordi handicapområdet har været underbudgetteret," siger Lea Jensen.

Merforbrug i en årrække Politikerne i Social- og sundhedsudvalget blev i juni præsenteret for en analyse af det specialiserede område.

Her fremgik det, at der har været, hvad der betegnes som en "historisk ubalance" mellem budget og forbrug. Eller sagt med andre ord: Budgettet har ligget væsentligt under de faktiske udgifter.

Sidste år manglede der i omegnen af 20 millioner kroner for at finansiere de faktiske udgifter. Og dét tal er i 2021 vokset til 29 millioner kroner ifølge analysen, ligesom et tilsvarende beløb ville mangle næste år.

Lea Jensen forstår derfor ikke, hvorfor byrådspolitikerne nu står i kø for at tegne et positivt billede af pengene til handicapområdet.

"Det er naturligvis ganske fornuftigt, at man i 2022 har et driftsbudget på handicapområdet, der også afspejler det reelle forbrug på området, men hvorfor male det rosenrøde billede af tilførsel af ekstra handicap-midler. Det ville i stedet have klædt byrådet at tale om en videreførelse af et uændret handicap-serviceniveau i 2022," siger Lea Jensen.

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V) er dog ikke enig i hendes udlægning.

Bedre hverdag "Det er rigtigt, at analysen viser et efterslæb på 29 mio. kr., men det er stadig penge, som vi nu tilfører området, fordi vi kan se et behov. Lad os hellere fokusere på det positive i at prioritere området. Vi skal også glæde os over et budget, hvor der ikke er besparelser," siger Karsten Søndergaard.

"Du udtaler, at handicapområdet trænger til et løft. Hvad er det for nogle løft kommunens handicappede kan se frem til med tilførelsen af 29 mio. kr.?

"Det er svært at sige konkret, men for så mange penge skal vi være med til at sikre en bedre hverdag for vores handicappede borgere. Nu har vi udarbejdet en handleplan, som skal til politisk behandling, og når det er sket, så ved vi, hvor der skal sættes ind, men de 29 mio. kroner skal selvfølgelig ud og arbejde for familierne."

Borgmesteren lægger ikke det store i kritikken af, om byrådet maler et rosenrødt billede af handicapinvesteringen.

"Det er strid om ord. Jeg kan blot konstatere, at vi tilfører området flere penge, fordi vi ser et behov," siger han.