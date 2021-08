Mikkel Solgaard Bojsen-Møller, chef for Center for Administrativ Service i Egedal Kommune, er rigtig ked af den vinkling, som Lokalavisen Egedal har valgt i artiklen om borgerrådgiverens beretning. Foto: Egedal Kommune

Efter artikel om sagsbehandling: Centerchef kritiserer Lokalavisen

"Når Lokalavisen hæfter sig til en enkelt formulering i beretning, er det ikke repræsentativt billede af den positive udvikling, kommunen er inde i," siger Solgaard Bojsen-Møller, centerchef i Egedal Kommune

Lokalavisen Egedal bringer i dag en artikel, der beskriver den årlige beretning, som Egedal Kommunes borgerrådgiver har fremlagt til de lokale politikere.

I sagsfremstillingen fremgår det, at færre sager end tidligere har udløst kritik fra den lokale borgerrådgiver, men i selve beretningen bemærkes det, at der i flere af centrenes besvarelser beklages "betydelige sagsbehandlingsfejl", som ville have givet anledning til kritik, hvis borgeren havde bedt om en udtalelse fra borgerrådgiveren.

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller, chef for Center for Administrativ Service i Egedal Kommune, mener dog, at fokus bør være på flere tilfredse borgere - og mindre kritik af kommunens sagsbehandling.

"Jeg er rigtig ked af den vinkling, som Lokalavisen har valgt i deres artikel om rapporten. Borgerrådgiverens rapport udtrykker en positiv udvikling, hvor vi laver færre fejl, der giver anledning til kritik og hvor vi håndterer fejl, når vi bliver opmærksomme på dem for at lære og forbedre os. Jeg er stolt over at vi - både med og uden borgerrådgiverens mellemkomst - tager borgerdialogen alvorligt, også når det er svært, og at vi erkender og udbedrer eventuelle fejl og misforståelser, når de opstår. Samtidig må jeg minde om, at der er tale om et fåtal af sager set i lyset af de mange, daglige henvendelser og møder vi har med borgerne," skriver Mikkel Solgaard Bojsen-Møller til Lokalavisen Egedal.

"Når Lokalavisen hæfter sig til en enkelt formulering i beretningen, som beskriver at der i flere af centrenes besvarelser beklages betydelige sagsbehandlingsfejl, som ville have givet anledning til kritik, hvis borgeren havde bedt om en udtalelse fra borgerrådgiveren, er det derfor ikke et repræsentativt billede af den positive udvikling, kommunen er inde i," skriver centerchefen og fortsætter:

Et fortegnet billede "Artiklen kan efterlade læseren med et indtryk af, at vi begår mange fejl, og at overholdelse af tidsfrister for sagsbehandling er et generelt problem. Derved kan artiklen også komme til at give et fortegnet billede af en ellers positiv beretning, som har været genstand for mange gode og konstruktive drøftelser mellem borgerrådgiveren og cheferne i kommunen."

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller lægger dog ikke skjul på, at borgerdialogen skal forbedres.

"Det skal ikke forstås som, at det så er godt nok. Vi skal hele tiden stræbe efter at blive endnu bedre til den konstruktive borgerdialog - og det er netop det, som jeg ved at samarbejdet mellem borgerrådgiver, borgere og administrationen handler om," skriver han.