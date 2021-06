I Coronaperioden er blandt andet byrådsmøder og borgermøder blevet streamet, så interesserede kunne følge med hjemmefra. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Efter Coronatiden: Kommune høster erfaringer med digital dialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter Coronatiden: Kommune høster erfaringer med digital dialog

Egedal - 22. juni 2021 kl. 05:43 Kontakt redaktionen

Egedal Kommune vil i kommende tid invitere en række borgere, foreninger og virksomheder til at dele deres erfaringer med de digitale dialogformer, som de har haft med Egedal Kommune i Corona-perioden.

»Erfaringerne skal give Egedal kommune et grundlag til at vurdere, om nogle af de nye samtaleformer fremmer den gode borgerdialog.«, skriver kommunen i en pressemeddelse efter halvandet år med færre fysiske møder på grund af forsamlingsforbud og andre restriktioner.

I Egedal har kommunens sagsbehandlere mødt borgerne online, skole-hjemsamtaler har været online, flere borgermøder om byudvikling og netværksmøder for virksomheder har også været digitale, borgmesteren har afholdt virtuelle møder med borgere på facebook. Mange af de digitale dialogformer har gjort det nemmere for borgerne at deltage.

- Vi har en oplevelse af, at det er lykkes at komme i dialog med flere forskellige borgergrupper på de større virtuelle borgermøder, der har været afholdt på grund af Corona-restriktioner. For eksempel har småbørnsforældre bedre kunnet deltage, når det kunne ske hjemme fra køkkenbordet og via spørgsmål på chatfunktionen. Så jeg vil virkelig opfordre alle, der modtager spørgeskemaet eller bliver ringet op til at deltage, så vi sammen kan blive klogere på, hvad vi skal bære med videre efter Corona-tiden, siger borgmester Karsten Søndergaard (V) i pressemeddelelsen.

Af den fremgår, at borgere, foreninger og virksomheder til at svare på fire spørgsmål om de konkrete online-møder, -forløb eller -samtaler, som de har deltaget i.

»Spørgsmålene skal være med til at kortlægge, hvilke erfaringer de adspurgte borgere, foreninger og virksomheder har fået ved at være i kontakt med kommunen digitalt. Spørgsmålene handler altså ikke om mødets indhold, men derimod om dets form. Initiativet er det første i en række af nye borgerdialoginitiativer, som kommunen vil udarbejde for at styrke det lokale demokrati.«, fremgår det.

Resultatet af undersøgelsen skal munde ud i en opdatering af kommunens værktøjskasse for borgerdialog, så de former for virtuel borgerdialog, der har virket godt, fremover indgår. Værktøjskassen er senest beskrevet af Byrådet i 2020 i »Borgerdialog i Egedal«.