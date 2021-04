Efter 42 år i samme bank: Nu bliver der mere tid til børnebørn og FDF-arbejde

Privat bor hun i Veksø, og planen for pensionering er også lagt for mange år siden.

"Min mand og jeg er så heldige, at vi har et par dejlige børn, der efterhånden har givet os fem børnebørn - de skal både forkæles og naturligvis have 'proppet' noget økonomi-lærdom indenbords. Derud over har jeg jo stadig mine små Numlinge-FDF'ere i alderen 2-6 år. Dem har jeg da ikke tænkt at gå på pension fra endnu," fortæller Heidi Helleskov Henningsen, der også har sin far på knap 87 år boende i Stenløse. jesl