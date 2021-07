Se billedserie Bendt Tranekjær Rasmussen ses her på engen foran sin store skulptur, som er bygget af minkbure og har fået navnet "Manden fra det nedlagte erhverv" med henvisning til sidste års nedlukningen af diverse minkfarme. Fotos: Kenneth Tanzer

Efter 40 år som minkavler: Nu vil Bendt opføre skulpturer på engen

Byrådsmedlem og tidligere minkavler, Bendt Tranekjær Rasmussen, vil gøre sin eng på Tranekærvej i Ølstykke til et udflugtssted

Højt græs, røde blomster og små søer.

Bendt Tranekjær Rasmussen råder over lidt af en naturperle på sin to hektar store eng ud til Tranekærvej i Ølstykke.

Men står det til den 65-årige 2. Viceborgmester i Egedal Kommune, så skal det idylliske område gøres til et udflugtssted med plads til 10-15 store skulpturer.

"Det har længe været en drøm, men nu fører jeg den ud i virkeligheden. Jeg vil gerne have, at borgerne kan komme herned og få glæde af min eng, se de forskellige skulpturer og bare få en god oplevelse i naturskønne omgivelser," siger Bendt Tranekjær Rasmussen, som er så langt fremme i projektet, at han kan sætte dato på åbningen af sin lokale skulptur-eng.

"Det bliver lørdag den 31. juli klokken 11.00. Her kommer borgmesteren forbi og klipper snoren over," siger Bendt Tranekjær Rasmussen.

Selvom engen stadig fremstår uberørt, så har de to første skulpturer allerede fundet vej til området.

"Jeg har bygget en stor mand ud af mine minkbure. Jeg har brugt ti bure på den skulptur, som tog fjorten dage at lave. Jeg kalder den for "Manden fra det nedlagte erhverv". Det synes jeg er lidt sjovt," lyder det fra Ølstykke-borgeren og henviser til sidste års mink-sag, hvor han måtte dreje nøglen om på sin egen minkfarm i Ølstykke.

Måtte lukke sin minkfarm "Jeg har jo været minkavler i 40 år, så det var underligt at skulle lukke sit erhverv ned uden at få nogen dokumentation på, om det var farligt at have mink," siger Bendt Tranekjær Rasmussen, der i over 16 år har været byrådsmedlem i Ølstykke og Egedal Kommune for partiet Liberal Alliance.

Det er dog hverken mink eller politik, som denne mandag sommer-morgen optager Hr. Rasmussen. Det er i stedet hans planer for engen, hvor der ud over "manden fra det nedlagte erhverv" også er opført et stort insekthotel, der er bygget som et skib.

"Denne skulptur er lavet ud af træ, men der skulle gerne blive grøn af planter på et tidspunkt," siger han og trasker lidt videre og fortæller om planen for endnu en skulptur.

"Lige her kommer motorvejen til at gå igennem, når den engang bliver bygget. Det vil ramme min eng, men det tager jeg til den tid. Indtil da vil jeg bygge en stor bil ud af pap for at markere, at her kommer motorvejen," siger han.

På privatadressen har Bendt Tranekjær Rasmussen flere skulpturer stående. Der er et univers ud af glasfiber-beton, et hjerte lavet af cement og sågar en kødædende plante.

Plads til 10-15 skulpturer "Det er min plan, at de her skulpturer skal flyttes ned på engen, men jeg ser også gerne at andre kunst-interesserede kan vise deres værker frem på engen. Der kan sagtens stå 10-15 stykker. Nu må vi se, hvordan projektet udvikler sig, men jeg vil hellere se muligheder end begrænsninger," siger han til Lokalavisen Egedal.

Han lægger ikke skjul på, at skulptur-engen skal ses som en rendyrket hobby.

"Jeg kommer ikke til at kunne leve af det. Det er ren fornøjelse, men hvis jeg kan skabe et sted, som borgerne finder sjovt og interessant at besøge, så er det jo skønt. Det skal bare ikke være et tivoli med en masse gøgl. Det er ikke meningen. Det skal være et sted, hvor naturen og kunsten spiller sammen. Jeg vil ikke tage penge for at komme herud, men jeg vil opstille en bod, hvor man kan smide en skilling, hvis man har lyst til det," siger Bendt Tranekjær Rasmussen.