EL: Vigtigt at kæmpe for den danske model

Her talte hun blandt andet om, at Egedal for nylig er kåret til landets bedste kommune af Findboliger.dk, og at kommunen scorer højt på blandt andet tryghed, høj indkomst, ligestilling og fantastisk natur. Men hun undrede sig over, at der ikke er set på kernevelfærd, borgertilfredshed, og hvordan vi behandler dem, der har behov for hjælp.