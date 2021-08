Se billedserie "En hov på en hest vokser 1 centimeter om måneden. Min hest har smed hver femte-sjette uge. Disse har ikke haft smed i mindst et halvt år", siger Pernille Søndergaardo m billederne her, der er taget af Jacqueline Zarp og delt på Facebook.

Dyrevenner undrer sig: Hest og æsel i kommunal pleje aflivet

Hvordan kunne det ske på en byggelegeplads, spørger borgere. Områdeleder: Vi er kede af sagen og vil stramme op

Egedal - 02. august 2021 kl. 11:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Aflivning af to dyr, der begge har været i kommunal varetægt, har sat sindene i kog blandt dyrevenner i Smørum.

Det drejer sig om en hest og et æsel, der begge har været en del af bestanden på Byggelegepladsen Sødalen, der er en del af Fritidscenteret Sødalen.

"Det er simpelthen ikke i orden det der foregår på Sødalen, at en hest og et æsel skal lade livet på grund af manglende viden, omsorgssvigt og vanrøgt", siger Pernille Søndergaard, heste-kender fra Smørum, der har sendt billeder af de to berørte dyr til redaktionen.

Billeder, som er blevet delt i Facebook-gruppen "Os fra Smørum", og som viser, at dyrene ikke er blevet plejet på hovene som de skal.

"Snak med alle hestefolk i Danmark, så er disse ikke tilset af hverken smed eller dyrlæge før det er for sent", siger Pernille Søndergaard.

"En hov på en hest vokser 1 centimeter om måneden. Min hest har smed hver femte-sjette uge. Disse har ikke haft smed i mindst et halvt år. De står på græs og er forfangne."

Billederne er taget af en anden lokal heste-kender, Jacqueline Zarp, der også retter skarp kritik:

"Hvordan kan dette ske på en kommunal byggelegeplads i Smørum? Et sted hvor børnene skal lære at behandle dyrene ordentligt og med respekt?"

Vil ikke anlægge sag Lokalavisen har været i kontakt med foreningen Hestens Værn. Her bekræfter Niels Holck, medlem af bestyrelsen, at foreningen blev tilkaldt til Sødalen, og at det her blev besluttet at aflive dyrene.

"Det skete i samråd med en dyrlæge. De to dyr led af det der kaldes forfangenhed, da deres hove ikke var blevet passet."

Han understreger, at de øvrige dyr i folden havde det fint, og tilføjer, at Hestens Værn vil ikke anlægge sag om vanrøgt mod Egedal Kommune.

"Både personale og børn var meget kede af det. De tog det helt tydeligt meget alvorligt, og vil sikre at det ikke sker igen. Tit handler det jo om uvidenhed, og vi foretrækker at tage en dialog med folk om hvad man skal gøre for at passe dyrene ordentligt", siger Niels Holck.

Vil stramme op I Klub Sødalen er man meget ked af sagen, forklarer Hans Christian Grau-Hansen, områdeleder i Klub Egedal:

"Det er noget, der absolut ikke må ske. Både børn og personale har været meget påvirket af det. Det er ikke godt nok, og derfor vil vi også stramme op på retningslinjerne for pasningen af vores dyr, og have et skærpet fokus", siger han, og tilføjer:

"Vi vil fremover hellere tilkalde en dyrlæge eller en smed for meget end for lidt. Dyrenes trivsel kommer selvfølgelig først."

Han understreger, at der ikke havde været synlige tegn på, at dyrene led:

Så havde vi selvfølgelig gjort alt for at bringe forholdene i orden."

Samtidig fremhæver Hans Christian Grau-Hansen, at borgerne også kan gøre noget for at heste, æsler og ponyer trives bedre.

"Mange fodrer dem, og det er jo i den bedste mening. Men det skal man lade være med, og især undgå hvidt brød. Det er medvirkende til at de bliver forfangne", siger han.

FAKTA: Hvad er forfangen? I langt de fleste tilfælde er den udløsende faktor en underliggende stofskiftesygdom. Her er hestene meget følsomme for udsving i deres blodsukker og insulinniveau i blodet, hvorfor blandt andet frodigt græs eller fodring med stivelsesrigt foder/grovfoder kan udløse symptomerne.

Der kan også ses forfangenhed i forbindelse med tilbageholdt efterbyrd hos hopper, ved kolik eller ved traumer, men det er mere sjældne typer..