Formand for Familieudvalget Carina Buurskov (V) glæder sig over, at Egedal Kommune allerede lever op til regeringens lovkrav om minimumsnormeringer.

Duks: Normeringer over lovkrav i Egedals institutioner

Egedal - 25. august 2021 kl. 09:22

Selv om der stadig er over to år til, at kommunerne skal leve op til regeringens lovkrav om minimumsnormeringer, så lever Egedal Kommune allerede op til lovkravet om tre børn pr. voksen i vuggestuerne og dagplejen og seks børn pr. voksen i børnehaverne. Det oplyser en pressemeddelelse fra kommune, der efter eget udsagn har nået målet gennem en målrettet rekrutteringsindsats og en økonomisk indsprøjtning på mere end 40 millioner kroner over fire år.

»Kommunen har endda opnået endnu bedre normeringer, end loven foreskriver, til trods for, at et stigende børnetal i kommunen også er med til at presse normeringerne.«, skriver kommunen. Således var der i gennemsnit de første fire måneder af 2021 2,8 børn pr. voksen i vuggestuerne og dagplejen og 5,6 børn pr. voksen i børnehaverne, fremgår det.

Udviklingen glæder formanden for Familieudvalget Carina Buurskov (V).

- Jeg er stolt af, at vores målrettede indsats har båret frugt, og at vi allerede nu kan leve op til kravet om bedre normeringer for vores børn. Siden 2018 har vi prioriteret det her område, ved at tildele 10 millioner kroner hvert eneste år, til mere personale. Så den rekrutteringsindsats, vi har sat i værk, har været massiv. Ovenikøbet er det sket samtidig med, at vi har set ind i en prognose med stigende børnetal, der udfordrer normeringerne, fordi det kan være svært at nå ansætte personale nok, siger hun, men hun understreger samtidig, at kommunen endnu ikke er i mål.

- Selv om det er flotte tal, så har vi stadig meget arbejde foran os. Når jeg taler med forældre, så kan de ikke altid genkende de tal, vi oplyser, i forhold til. hvad de oplever i hverdagen. Den forskel skal vi have fokus på. Og så skal der arbejdes endnu mere med rekruttering. Ligesom mange andre kommuner i landet har vi svært ved, at få uddannet personale til vores institutioner. Udbuddet er simpelthen for smalt og der er stor mangel på pædagoger. Med uddannelse og nytænkning gør vi alt, hvad vi kan i Egedal, men vi har også brug for, at regeringen hurtigt finder en løsning på, hvordan der kan blive uddannet flere pædagoger på landsplan. Ellers ender det med en skæv fordeling af uddannede og ikke-uddannede, når alle kommunerne får indført minimumsnormeringer inden 2024, siger Carina Buurskov.