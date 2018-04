Duemanden og andre fortællinger

»Vi møder manden, der søger efter meningen med livet, en kvinde klædt i 14 sæt tøj udenpå hinanden, en mistet ven, en sang, som forsvandt. Og vi møder ensomheden, og Carsten, hvis liv er blevet sådan, at glæden er blevet træt af at vente og har fundet andre græsgange, genboen, som taler med sin Volvo, manden, der samler på reklamer, kvinden, som ikke ville huskes for noget, præsten, politimester Krebs og Bingo fra dansebandet for ikke at tale om Søren Duelort.«, oplyser den.