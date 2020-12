Vicky Holst Rasmussen og 12 andre socialdemokratiske lokalpolitikere foreslår, at regering og folketing hæver grænsen for unges adgang til at købe alkohol til 18 år.

Druk blandt helt unge er også et problem i Egedal

Især sårbare unge ville være bedre stillet, hvis grænsen for at måtte købe alkohol blev sat op fra 16 til 18 år. Vicky Holst Rasmussen og 12 andre lokalpolitikere appellerer til landspolitikerne om at ændre loven

Egedal - 30. december 2020 kl. 13:26 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Når helt unge køber alkohol og drikker for meget, rammer det især sårbare unge fra mindre ressourcestærke familier. Derfor bør grænsen for køb af alkohol sættes op fra 16 til 18 år.

Det mener Vicky Holst Rasmussen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune.

Hun har sammen med 12 andre sjællandske socialdemokrater skrevet debatindlægget 'Ungdomsdruk skaber ulighed', som blev offentliggjort i Politiken den 28. december.

Her beder de landspolitikerne om en håndsrækning i form af mere restriktiv lovgivning, så "drikkekonkurrencer, fulde teenagere til festdage og gymnasiefester, hvor man skal drikke igennem for at være en del af festen" bliver begrænset. Konkret mener de 12 lokalpolitikere, at 16-17-årige unge ikke skal have lov til at købe alkohol.

Politikerne peger bl.a. på, at ungdomsdruk er med til at øge uligheden, fordi unge med en problematisk baggrund ofte har sværere ved at vriste sig fri af alkoholen. Dermed risikerer de også at komme til at stå uden for uddannelsessystemet, at begå kriminalitet eller at tage teenagefesten med sig ind i voksenlivet, skriver politikerne i debatindlægget.

Stadig en udfordring Vicky Holst Rasmussen, der selv er mor til to sønner, er ikke i tvivl om, at festkulturen også florerer i Egedal.

"Jeg ser selv mor til en på 17 år, så jeg har det tæt inde på livet. I dag går min søn på handelsgymnasiet i Frederikssund, men tidligere ville han gerne på sodavandsdiskoteker, og der har jeg da i aftenmiljøet i Egedal set alkoholpåvirkede unge helt ned til 13-14-15 år," siger hun.

"Nu vil jeg karakterisere min familie som ressourcestærk, men der er unge, hvis familier ikke har ressourcer til at få en ung på ret køl, hvis vedkommende begynder at drikke for meget. Der er nogle sårbare unge, der bliver tabt, og her har vi som kommuner en kæmpe opgave," siger hun og fortsætter:

"Der er allerede fokus på opgaven, og gadeplansarbejdere, SSP og lærere gør en kæmpe indsats i vores kommune, men det er stadig en udfordring, hvis vi har børn ned til 13-15 år, der drikker," siger Vicky Holst Rasmussen.

Hun kunne bl.a. godt tænke sig, at unge får undervisning i alkohols skadevirkninger på linje med at de modtager seksualundervisning i skolen.

I hvert fald en start Vicky Holst Rasmussen mener, at kontrollen med unges alkoholvaner er noget, vi har et fælles ansvar for.

"I Social- og Sundhedsudvalget arbejder vi naturligvis med sundhed, men jeg kunne godt ønske, at vi forsøgte at løfte den dagsorden mere tværfagligt i de andre politiske udvalg. Hvis en familie står uden ressourcer og muligheder for at hjælpe de unge, synes jeg, at vi alle har et ansvar. Det er vigtigt, at vi tør tage den tabubelagte diskussion om de udfordringer, som disse unge får, hvis de fortsætter festen, når de kommer over 18 år," siger Vicky Holst Rasmussen.

Hun hæfter sig ved, at sundhedsmyndighederne utvetydigt siger, at et godt ungeliv ikke inkluderer alkohol ned til 15-16 år:

"For mig at se, er der stor forskel på, om man er 16 eller 18 år, når man må købe alkohol. Jeg tror ikke, at en højere aldersgrænse løser alle problemer, og vi kunne også godt tage en diskussion om prisen på alkohol, men det her er i hvert fald en start," siger hun.