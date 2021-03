Send til din ven. X Artiklen: Droppet af byråd, men: Rema køber planteskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Droppet af byråd, men: Rema køber planteskole

Selv om byrådet i efteråret trak tæppet væk under flytteplaner, går butikskæde efter ny butik på attraktiv grund

Egedal - 01. marts 2021 kl. 13:37 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Det er slut med Ølstykke Planteskole, der i 49 år har ligget på hjørnet af Udlejrevej og Frederikssundsvej i Ølstykke.

For selv om et flertal i byrådet i efteråret 2020 vedtog en kommuneplan, hvor Rema 1000's flytteønsker ikke blev tilgodeset, har discountkæmpen alligevel valgt at købe dén hjørnegrund, de hele tiden har ønsket sig; Udlejrevej 3B.

Det fremgår af et Facebookopslag fra Ølstykke Planteskole, hvor indehaver Bo Jacobsen oplyser, at planteskolen er solgt.

"Planteskolens grund er solgt, vi åbner derfor ikke mere som planteskole. ???

I løbet af foråret flytter vi til anden adresse uden detailsalg...... Grunden er solgt til Rema1000, som nu kæmper videre for at få lov til at bygge en flot butik," hedder det blandt andet i opslaget.

Lokalavisen har været i kontakt med Rema 1000, hvor kommunikationschef Jonas Schrøder bekræfter handlen.

"Men vi har desværre ikke yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt - vi vil senere fortælle, hvad vi forventer at bruge grunden til," lyder det fra ham.

Tovtrækkeri

Rema 1000 præsenterede flytteplanerne tilbage i sommeren 2019, fordi forholdene i og omkring den eksisterende butik på Rådhus Allé ikke lever op til dén strategi kæden har for de kommende år.

Derfor ønskede man både at bygge en ny butik på 1.200 kvadratmeter og 28 boliger på planteskolegrunden.

Kæden har hele tiden været opmærksomme på, at planerne ville være afhængige af politisk velvilje i form af, at der skulle både kommune og lokalplanlægges for området, før det kunne blive en realitet.

Og velviljen har hidtil ikke været til stede.

Således forkastede et flertal i byrådet Lokallisten Ny Egedals forslag om at arbejde for at muliggøre en detailhandelsbutik på grunden.

Flere var bekymrede for, at en udflytning af butikken vil ramme detailhandelen i området hårdt, mens andre mente, at en udflytning til hjørnet af Frederikssundsvej og Udlejrevej vil være til gavn for Ølstykke.

I kølvandet på flertallets politiske afvisning af flytteplanerne konstaterede borgmester Karsten Søndergaard (V) dog, at man var klar til at se på alternative placeringer:

"Jeg er helt med på, at Rema 1000 står med nogle udfordringer i deres nuværende butik på Rådhus Allé, men jeg vil gerne gå i spidsen for at finde andre løsninger, som kan være interessante for dem. Jeg er klar til at lytte, og jeg er klar til at hjælpe," lød det dengang fra Karsten Søndergaard.

Til trods for dette har Rema 1000 altså valgt at holde fast i ambitionen om at få politisk opbakning til at rykke teltpælene op fra midtbyen.