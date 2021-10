Se billedserie Boligerne på Frederikssundsvej 143 er ulovligt indrettet, lyder dommen i Hillerød Ret.

Dømt for anden gang: Udlejer byggede ulovligt

Ejeren er blevet idømt bøde på 25.000 kroner og er blevet pålagt at ændre boligerne, ellers vil der blive udløst yderligere dagbøder

Egedal - 20. oktober 2021

En langvarig strid mellem Egedal Kommune og indehaveren af boliger på Frederikssundsvej 143 i Stenløse har nu ført til en dom i retten i Hillerød.

Ejeren har fået dom for at have indrettet boligerne på Frederikssundsvej ulovligt, og skal betale en bøde på 25.000 kroner. Bøden er med det der kaldes en "forvandlings-straf" på 14 dages fængsel, som udløses, hvis bøden ikke betales.

Derudover er ejeren blevet dømt til at ændre boligerne, ellers vil han fra 1. november blive pålagt dagbøder på 5.000 kroner for hver uge, der går.

Efterkom ikke påbud Sagen tog sin begyndelse i juni 2016, hvor Egedal Kommune gjorde ejeren af bygningen på Frederikssundsvej 143, Ulrik Stenlien, opmærksom på, at der ikke var givet byggetilladelse til et dobbelthus, men et enfamilieshus, på adressen.

Kommunen udstedte et standsningspåbud mod ejeren i april 2017 og et påbud i oktober 2017 om at "etablere den nødvendige gennemgang, så ejendommen fremstår og bruges som et enfamilieshus og ikke et dobbelthus", som det var formuleret. Af anklageskriftet fremgik det, at ejeren hverken imødekom standsningspåbud eller påbud, og at kommunen i september, oktober og november 2017 blev nægtet adgang til at føre tilsyn.

I retten fremhævede anklageren, at det fremgår af lokalplanen for området, at der kun må opføres enfamilieshuse. Der blev også fremlagt eksempler på annoncering fra ejeren, hvor det fremgår, at der skulle udlejes tre dobbelthuse med to køkkener.

Døren blændet Et uanmeldt tilsyn i april 2017 viste ifølge anklageren to boliger uden dobbeltdør, samt at der var anlagt to separate kloakledninger, der var forberedt et fundament til lejligheds-skel, og gulvvarmen var blevet opdelt til to boliger. Der var mødt indkaldt repræsentanter for Egedal Kommune i retten.

Et vidne fortalte, at ejeren efter kommunens besigtigelse i januar 2020 havde taget håndtagene af døren, og blændet denne.

Ejeren nægtede sig skyldig. Udover de 25.000 kroner og dagbøderne for hver uge fra 1. november skal han betale sagens omkostninger.

Tidligere dømt I domsafsigelsen fremgår det, at Ulrik Stenlien tidligere, i maj 2019, blevet dømt for en lignende lovovertrædelse i Søsum. Her blev han sammen med sin hustru dømt for at have indrettet ejendommen på Søsum Bygade 18 til bolig- og erhvervsformål uden byggetilladelse, og for ikke at have efterkommet påbud fra Egedal Kommune om at standse bygningsarbejder på ejendommen.

Også her lød dommen på 25.000 kroner, med en forvandlings-straf på 14 dages fængsel, til både Ulrik Stenlien og hans hustru. Også her nægtede han sig skyldig. Der blev ikke her udstedt tvangsbøder, da retten henviste til, at dette ikke kunne forbindes til kravet om byggetilladelse og et tidligere standsnings-påbud. Men derimod havde forbindelse til kommunens påbud om lovliggørelse af ejendommen, en tvist der ikke er endeligt afgjort i retten.

Mangeårig tvist Som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen, har Egedal Kommune haft en mangeårig tvist med Ulrik Stenlien om ejendommen på Søsum Bygade. I oktober 2019, fik han en afgørelse i retten i Hillerød imod sig, om at indrette Stenspilgaard med op mod 20 lejeboliger.

Kendelsen betød, at lejerne skulle opsiges fra lejemålene. Men tilsynet viste ifølge et senere notat fra Egedal Kommune, at der alligevel bor lejere i ejendommen.

I oktober 2020 indgav kommunen endnu en politianmeldelse i sagen, for ulovlig ibrugtagning og udlejning af ejendommen. Det har ikke været muligt for avisen at få oplyst, om denne sag er nået til Hillerød Ret endnu.