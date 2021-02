Dødsbilist for retten: Rocker med brutal fortid

Forinden var hovedmanden i angrebet idømt en straf på to et halvt års fængsel.

Den tiltalte for trafikdrabet i Smørum blev idømt to års fængsel, mens en 39-årig mand fik en dom på et år og tre måneders fængsel for den brutale afstraffelse.

Overfaldet skete d. 21 august 2018 på et værksted på Falkevej i Hillerød, og nu mere end to år senere er yderligere tre medlemmer af rockergrupperingen Satudarah blevet dømt for deres andel i det brutale voldsorgie, der efterlod det 22-årige offer i overhængende livsfare.

Så sent som i december blev den 27-årige mand, der angiveligt er medlem af rockergruppen Satudarah, dømt for et særdeles groft overfald i Hillerød, der var tæt på at koste en 22 årig mand livet.

Ikke blot stak han i kølvandet på vanvidskørslen af i stedet for at hjælpe.

Der tegner sig på forhånd ikke det mest sympatiske billede af dén 27-årige mand, der et tiltalt for i efteråret at have været skyld i, at en mand døde i en trafikulykke, hvor den afdødes børn også blev kvæstet.

Uden kørekort, 100 procent for hurtigt, masse-overhaling og flugt

Den 27-årige mand skal for retten igen 22. februar, hvor han er tiltalt for adskillige forhold omkring den dødsulykke, han ifølge anklageskriftet forårsagede 2. oktober på Tværvej ved Smørum.

Mandens kørsel var ifølge anklageskriftet så hasarderet, at den falder ind under betegnelsen vanvidskørsel.

Han er således tiltalt for at have kørt "ikke under 183 km/t" på Frederikssundsvej kort før uheldet, i et område, hvor man måtte køre 80 km/t.

Han er også tiltalt for cirka en kilometer før ulykken på Tværvej at have kørt "ikke under 155 km/t" selv om hastigheden på dette sted maksimalt må være 90 km/.

Samme sted er han tiltalt for at have foretaget en så hasarderet overhaling, at en modkørende bilist måtte trække ud i nødsporet for at undgå at blive påkørt - hvorpå han med "høj fart har foretaget en samlet overhaling af en række af 5-6 forankørende biler uden at afpasse hastigheden efter forholdende og uden at sikre, at dette kunne ske uden fare."

Under overhalingen trak en modkørende bil ud i nødsporet. Men da den tiltalte gjorde det samme, blev resultatet en fatal kollison, der kostede bilens fører livet, mens hans to børn også blev kvæstet. Det ene barn i form af adskillige brud på knoglerne i ansigtet.

Ligeledes er den 27-årige tiltalt for, at han i stedet for at hjælpe stak af fra ulykkesstedet, og han slet ikke havde kørekort, da han satte sig bag rattet.

Desuden er han tiltalt for i flere andre tilfælde at have kørt for hurtigt.