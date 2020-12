Diplomer til Coop Crew

Mandag sluttede 10 unge deres Coop Crew-forløb hos Fakta i Ølstykke og Ung Egedal. I seks uger har de været i butikstræning i butikken, hvor dehar lært, hvordan det er at arbejde i detailbranchen, og ind imellem deres træning i vareopfyldelse, servicering af kunder, god kundekontakt, trimning, og meget, meget mere fik de sågar besøg af landets beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Egedals borgmester Kasten Søndergaard (V) under forløbet.

Sidstnævnte fik de unge lejlighed til at hilse på igen mandag, for den officielle diplomoverrækkelse foregik på Egedal Rådhus, hvor han overrakte diplomerne i overværelse af centerchef for Skole og Dagtilbud Lone Kvist og lederen af Ung Egedal Thomas Bruun.

Coop Crew projektet gennemføres som et samarbejde mellem de kommunale ungdomsskoler (Ung Egedal), Ungdomsskoleforeningen og Fakta med en bevilling på over 27,6 millioner kroner fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

»Ung Egedal og Egedal Kommune er meget glad for samarbejdet med Ungdomsskoleforeningen og Coop, og ser allerede nu frem til at starte et nyt hold op til foråret, hvor 16 nye unge får mulighed for at komme med i træningsforløbet.«, fremgår det af pressemeddelelsen.