Digitalt møde om Stenløse Å og klimatilpasning

»På mødet deltager projektejer, det er Forsyningsselskabet Novafos, byrådspolitikere og en række fagkyndige, som kan give dig information om blandt andet den nye natur, der forventes at komme af projektet, og mulighederne for at skabe nye spændende byrum i Stenløse. Du kan også spørge til, hvordan klimatilpasningsprojektet og anlægsarbejdet kommer til at påvirke de forskellige ejendomme i byen og i det åbne land.«, skriver kommunen på sin hjemmeside.