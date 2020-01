Dialog, branding og budget fyldte på seminar

Egedal Kommunes politikere så i den forgange weekend frem mod strategien for den fremadrettede strategi for kommunens udvikling. Foto: Egedal Kommune

Egedal - 21. januar 2020 kl. 19:08 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Byråd mødtes i den forgangne weekenden til 2020'ernes første fælles seminar. Seminaret strakte sig over et døgn og gav anledning til at dykke ned i strategiske drøftelser af den overordnede retning for byudvikling, borgerdialog og branding i Egedal. Også rammerne for kommunens økonomi og det kommende års budget blev diskuteret, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Det har været et intensivt døgn, hvor vi kom vidt omkring i vores drøftelser. Blandt andet fik vi taget hul på nogle gode snakke, om hvilke nye muligheder der er, og hvilke metoder vi i Byrådet vil tage i brug for at få mere gang i dialogen med Egedals borgere. Vi har en ambition om at skabe rammerne for verdens bedste hverdag her i Egedal, og vi skal have udbredt, hvorfor Egedal er et dejligt sted at bo, arbejde og tilbringe sin hverdag, så det giver genklang også uden for kommunegrænsen, opsummerer borgmester Karsten Søndergaard oven på weekendens seminar.

Det nye år er knap skudt i gang, og arbejdet med rammerne for kommunens økonomi og det kommende års budget er allerede i fuld gang. Det gav også anledning til nogle gode drøftelser på seminaret, som samtidig markerede, at halvdelen af byrådsperioden nu er gået.

- De seneste år har vi især haft luppen rettet mod de store velfærdsområder, som for eksempel børnepasning, undervisning og ældrepleje. Her er vi efterhånden landet et fornuftigt sted, hvor der ud over nødvendige besparelser også er plads til udvikling af for eksempel nyt plejehjem, daginstitution og flere voksne i indskolingen. Som ramme for det kommende års økonomiske drøftelser blev vi på seminaret enige om at sætte fokus på de større tværgående områder inden for ledelse og administration. Vi vil for eksempel have undersøgt, hvordan robotteknologi og digitalisering kan give os nogle fordele, fælles standarder og besparelser på kommunens indkøb og udbud, brug af vikarer og aftaler på serviceområdet, tilføjer borgmesteren.