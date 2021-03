Se billedserie Foto: Per Raahauge

Det her er meget federe end at sidde foran skærmen!

Ganløse Gymnastik tager konsekvensen af fortsat forbud om indendørs træning og rykker ud i naturen med tilbud for både voksne og børn. Søndag afholdt foreningen udendørs gaming-event

Egedal - 22. marts 2021 kl. 10:37 Kontakt redaktionen

Det var som at se køerne blive sluppet på græs den første forårsdag.Vinden var isnende kold søndag eftermiddag på Grønningen i Ganløse, men øjnene på de fremmødte drenge og piger strålede om kap med solen. Ganløse Gymnastik havde inviteret til to gratis udendørs gaming-events. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Alle fik varmen på meget kort tid og nød tilsyneladende at komme op af gamerstolen og ud i den friske luft. "Det her er meget federe end at sidde foran skærmen," udbrød den erfarne gamer, Oliver på 13 år.

Må bruge naturen "Selvom corona-restriktionerne er lempet, kan foreningerne stadig ikke tilbyde indendørs idræt, og så må man tænke ud af boksen." Det sagde foreningens formand, Merete Langwadt Guld, mens deltagerne fik udleveret plastikvåben og monterede deres mobiltelefoner i holdere på underarmene. Hun glædede sig over atter at se liv på Grønningen og udtrykte håb om, at Ganløse Gymnastik med base i et fremtidigt foreningshus i Liselund vil kunne afholde mange flere af den slags arrangementer.

Foreningen har været kreativ og barslet med både fitnesshold for voksne og det helt nye gaming-koncept, som blev afprøvet denne søndag. Her er man så at sige med i sit eget computerspil, som de danske iværksættere fra IR Squad har skabt ved at kombinere Fortnite, Counterstrike og Call of Duty med en infrarød laserpistol.

Mudder på knæene Der var tale om et prøvespil, som skulle give en fornemmelse af mulighederne i konceptet, og der blev spillet i to gange en time. Det var lidt skuffende for Emil på 7 år. Han var slet ikke færdig og ville gerne have fortsat i endnu længere tid. Selvom foreningen havde anbefalet en minimumsalder på 9 år, kunne han og flere jævnaldrende sagtens følge med, og de havde det sjovt! Alle fik i den grad rørt sig og havde mudder på knæene, da spillet var slut. Man må jo kaste sig i skjul, hvis man vil undgå at blive ramt ...

New Normal for foreninger Ganløse Gymnastik er som de fleste andre foreninger hårdt ramt af corona-nedlukningen, men et tilskud fra Egedal Kommune, Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje, har gjort det muligt at købe udstyret.

"Efter i dag er vi ikke i tvivl om opbakningen til at oprette et eller flere faste hold i udendørs gaming efter påske. Det giver nogle muligheder for at spille forskellige spil, hvor man avancerer fra gang til gang. Og for at deltage i turneringer," fortæller Jeanett Lillesøe fra Ganløse Gymnastiks bestyrelse, som stod for søndagens event. Foreningen håber, at et af de nye hold bliver et ungdoms-/voksenhold med fokus på det strategiske.