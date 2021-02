Send til din ven. X Artiklen: Derfor skal skolelukning kulegraves: Kan have skudt 100 mio. kroner forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor skal skolelukning kulegraves: Kan have skudt 100 mio. kroner forkert

Beslutning om at lukke skole kan forringe kommunal økonomi med næsten 100 mio kroner, vurderer borgere bag beregning. Dertil kommer udgift til flytning af fjernvarmecentral, så den samlede regning kan ende på op mod 179 millioner kroner

Egedal - 16. februar 2021 kl. 13:30 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Var administrationens beregninger holdbare, da et flertal i kommunalbestyrelsen i Egedal i 2018 valgte at lukke Toftehøjskolen i Ølstykke som led i en markant ændring af skoleområdet i Egedal Kommune?

Så langt fra, lyder det nu fra Johan Hahn og Nicolai Sørensen, der fredag eftermiddag skrev til et samlet byråd med konklusionen på en langvarig gennemgang af økonomien i projektet.

Fra beslutningen blev truffet, har de to været blandt de argeste kritikere af beslutningen om at lukke skolen og flytte eleverne.

De var også drivkraften bag bestræbelserne på at etablere en privatskole i Ølstykke. Et projekt, der i sommeren 2020 kuldsejlede kort ført den planlagte åbning efter voldsom uenighed med Egedal Kommune om vilkårene for købet af en grund til skolen. Og en proces, hvor der blev skudt med skarpe ord fra begge sider.

Og nu er de der igen.

"Den største skandale i Egedal Kommunes historie," vurderer de selv.

Afhængigt af, om omkostningerne til at flytte fjernvarmeværket fra Toftehøjskolen indeholdes i beregningerne, vurderer de, at deres gennemgang af grundlaget for salget af Toftehøjskolen viser forringelse på mellem 84 og 179 millioner kroner.

"I bund og grund ville vi egentlig helst ikke have haft fundet de fejl. Men der var nogle ting, vi ikke kunne få til at hænge sammen. Vi havde i forvejen en del aktindsigter fra arbejdet med privatskolen. Vi kunne ret hurtigt se, at der var en fejl i antallet af kvadratmeter. Men det helt store, the missing link, var, da vi dykkede ned og kunne se, at det især er fejl i det såkaldte vedligeholdsesefterslæb. Når man eksempelvis ikke har taget det med, at der skal skiftes tag eller vinduer, så ender man med helt andre beløb, end det der er forudsat," siger Johan Hahn.

Han anerkender, at det er en politisk prioritering, der ligger til grund for lukningen af Toftehøjskolen:

"Men det skal ske på et korrekt grundlag. Hvis det koster 60 millioner kroner mere til nedslidte skoler end forudsat, så er det jo penge, der forsvinder fra den pulje, der skulle bruges til at udvikle området. Så må man enten øge investeringerne eller barbere ambitionsniveauet ned. Derfor er det eneste rigtige at gøre i min optik lige at tage en pause. Det er misvisende at sige at løbet er kørt; der er stadig varme på, og der er ikke sat en underskrift på en salgsaftale," konstaterer han.

