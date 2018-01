Den nye formand for Familieudvalget Carina Buurskov er ked af at slippe skolerne, men glæder sig til arbejdet med kommunens mindste. Foto: Kim Rasmussen.

Den nye formand valgte selv Familieudvalget

Egedal - 06. januar 2018 kl. 05:48 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. januar 2018 sagde Carina Buurskov (V) farvel til titlen som formand for Børne- og Skoleudvalget og goddag til jobbet som formand for det nye Familieudvalg. Ved konstitueringen valgte det nye byråd nemlig at dele Børne- og Skoleudvalget op i to, så kommunen igen får et Familieudvalg til at varetage daginstitutioner og dagpleje, fritids- og ungdomsklubber samt Sundhedstjenesten.

- Der var et ønske om at få mere fokus på mindre børn, og da det var delt op, fik jeg lov at vælge, og så tog jeg de mindste, siger 42-årige Carina Buurskov, der stillede op til valget første gang i 2013 for at gøre noget for kommunens børn.

Den 1. februar sidste år blev hun formand for Børne- og Skoleudvalget i stedet for Karsten Søndergaard (V), da han blev borgmester i stedet for Willy Eliasen (V). Hun er ked af, at hun ikke skal sidde med skolerne mere, men hun glæder sig også til at skulle sætte fokus på kommunens mindste børn, som også efter hendes mening har været »druknet« lidt i Børne- og Skoleudvalget.

- Selvfølgelig ikke af fri vilje, men på grund af brandslukning på skolerne og fokus på skolereformen, siger Carina Buurskov, der er helt tryg ved at overlade skolerne til den nye formand for Skoleudvalget partifællen Betina Hilligsøe.